5 қазанда Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 447,73 теңге, еуро – 502,98 теңге, рубль – 5,35 теңге.
Астана
Ақша айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 445 теңге, сату бағамы – 452 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 502 теңге, сату бағамы – 512 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,14 теңге, сату бағамы – 5,34 теңге.
Алматы
Ақша айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 449,4 теңге, сату бағамы – 451,6 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 503 теңге, сату бағамы – 507,7 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,08 теңге, сату бағамы – 5,20 теңге.
Шымкент
Ақша айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 449,3 теңге, сату бағамы – 451,5 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 503,6 теңге, сату бағамы – 508,6 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,12 теңге, сату бағамы – 5,18 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәтте ғана өзекті. Уақыт өте келе шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.