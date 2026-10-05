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Қаржы

5 қазанда Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, счетная машина, счетная машина с долларами , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.10.2026 11:43 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 5 қазанның бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларының ақша айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамдарына шолу жасады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 447,73 теңге, еуро – 502,98 теңге, рубль – 5,35 теңге.

Астана

Ақша айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 445 теңге, сату бағамы – 452 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 502 теңге, сату бағамы – 512 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,14 теңге, сату бағамы – 5,34 теңге.

Алматы

Ақша айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 449,4 теңге, сату бағамы – 451,6 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 503 теңге, сату бағамы – 507,7 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,08 теңге, сату бағамы – 5,20 теңге.

Шымкент

Ақша айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 449,3 теңге, сату бағамы – 451,5 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 503,6 теңге, сату бағамы – 508,6 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,12 теңге, сату бағамы – 5,18 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәтте ғана өзекті. Уақыт өте келе шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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