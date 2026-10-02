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Қаржы

2 қазанда Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау орындарында валюта қаншадан сатылып жатыр

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2026 11:37 Фото: freepik
Zakon.kz 2026 жылғы 2 қазанның бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларының ақша айырбастау орындарындағы доллар, еуро және рубль бағамдарына шолу жасады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы 441,91 теңге, еуро бағамы 499,05 теңге, рубль бағамы 5,3 теңге болды.

Астана

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 442 теңге, ал сату бағамы – 449 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 501 теңге, ал сату бағамы – 511 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,1 теңге, ал сату бағамы – 5,3 теңге.

Алматы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 444,5 теңге, ал сату бағамы – 447,2 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 500,7 теңге, ал сату бағамы – 505,2 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,03 теңге, ал сату бағамы – 5,14 теңге.

Шымкент

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 444,8 теңге, ал сату бағамы – 447 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 500,7 теңге, ал сату бағамы – 505,5 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,07 теңге, ал сату бағамы – 5,13 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған уақыттағы мәліметтерге негізделген. Шетел валютасының бағасы күн ішінде өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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