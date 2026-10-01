1 қазанда Астана мен Алматының ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамдары
ҚР Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 440,86 теңге, еуро – 500,77 теңге, рубль – 5,27 теңге.
Астана
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 437 теңге, сату бағамы – 444 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 498 теңге, сату бағамы – 508 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,03 теңге, сату бағамы – 5,23 теңге.
Алматы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 439,3 теңге, сату бағамы – 441,4 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 499,8 теңге, сату бағамы – 504 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5 теңге, сату бағамы – 5,12 теңге.
Шымкент
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 440,1 теңге, сату бағамы – 442 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 499,5 теңге, сату бағамы – 504 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,04 теңге, сату бағамы – 5,11 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.