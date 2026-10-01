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1 қазанда Астана мен Алматының ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамдары

Фунты стерлингов, доллары, тенге, разная валюта, разные валюты, обменник, обменники, обмен валют, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2026 11:39 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 1 қазанның бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларының ақша айырбастау орындарындағы доллар, еуро және рубль бағамдарына шолу жасады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 440,86 теңге, еуро – 500,77 теңге, рубль – 5,27 теңге.

Астана

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 437 теңге, сату бағамы – 444 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 498 теңге, сату бағамы – 508 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,03 теңге, сату бағамы – 5,23 теңге.

Алматы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 439,3 теңге, сату бағамы – 441,4 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 499,8 теңге, сату бағамы – 504 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5 теңге, сату бағамы – 5,12 теңге.

Шымкент

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 440,1 теңге, сату бағамы – 442 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 499,5 теңге, сату бағамы – 504 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,04 теңге, сату бағамы – 5,11 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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