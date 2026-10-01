Астанада қар, Алматыда нөсер жаңбыр: 1–10 қазанда Шымкентте ауа райы қандай болады
Астанаға арналған консультативтік ауа райы болжамы
1 қазан: күн құбылмалы бұлтты, күндіз жаңбыр жауады. Оңтүстік-шығыстан 9–14 м/с жылдамдықпен жел соғады, екпіні 15–18 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +6…+8°С, күндіз +16…+18°С болады.
2 қазан: күн құбылмалы бұлтты, ара-тұра жаңбыр жауады. Оңтүстік-батыстан 9–14 м/с жылдамдықпен жел соғады, екпіні 15–20 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +5…+7°С, күндіз +16…+18°С болады.
3 қазан: күн құбылмалы бұлтты, ара-тұра жаңбыр жауады. Оңтүстік-батыстан 9–14 м/с жылдамдықпен жел соғады, екпіні 15–20 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +7…+9°С, күндіз +15…+17°С болады.
4 қазан: күн құбылмалы бұлтты, ара-тұра жаңбыр жауады. Оңтүстік-батыстан 9–14 м/с жылдамдықпен жел соғады, екпіні 15–23 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +7…+9°С, күндіз +11…+13°С болады.
5 қазан: күн құбылмалы бұлтты, ара-тұра жауын-шашын (жаңбыр, қар) жауады. Батыстан, солтүстік-батыстан 9–14 м/с жылдамдықпен жел соғады, екпіні 17–22 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде де, күндіз де +3…+5°С болады.
6 қазан: күн құбылмалы бұлтты, түнде қар жауып, жаяу бұрқасын соғады. Күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар) жауады. Көктайғақ болады. Солтүстік-батыстан 15–20 м/с жылдамдықпен жел соғады, екпіні 23–28 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде -3…-1°С, күндіз +6…+8°С болады.
7 қазан: күн құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман түсіп, жолдарда көктайғақ болады. Батыстан 9–14 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде -3…-1°С, күндіз +9…+11°С болады.
8 қазан: күн құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман түседі. Батыстан 9–14 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +1…+3°С, күндіз +11…+13°С болады.
9–10 қазан: күн құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Батыстан 9–14 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +4…+6°С, күндіз +15…+17°С болады.
Алматыға арналған консультативтік ауа райы болжамы
1 қазан: күн құбылмалы бұлтты, кешке қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстік-батыстан 3–8 м/с жылдамдықпен жел соғады, күндіз екпіні 13 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +12…+14°С, күндіз +24…+26°С болады.
2 қазан: күн құбылмалы бұлтты, түнде және таңертең жаңбыр жауады. Оңтүстік-батыстан 5–10 м/с жылдамдықпен жел соғады, кей уақытта екпіні 15 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +10…+12°С, күндіз +19…+21°С болады.
3 қазан: күн құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-батыстан 5–10 м/с жылдамдықпен жел соғады, кей уақытта екпіні 13 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +10…+12°С, күндіз +23…+25°С болады.
4 қазан: күн құбылмалы бұлтты, күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ жауып, дауылды жел соғады. Оңтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 9–14 м/с, екпіні 15–20 м/с болады. Ауа температурасы түнде +12…+14°С, күндіз +25…+27°С болады.
5 қазан: күн құбылмалы бұлтты, жаңбыр жауады, кей уақытта қатты жаңбыр жауады. Солтүстік-батыстан 9–14 м/с жылдамдықпен жел соғады, екпіні 15–20 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +9…+11°С, күндіз +13…+15°С болады.
6 қазан: күн құбылмалы бұлтты, ара-тұра жауын-шашын, негізінен жаңбыр жауады. Оңтүстік-батыстан 9–14 м/с жылдамдықпен жел соғады, екпіні 15–20 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +5…+7°С, күндіз +11…+13°С болады.
7 қазан: күн құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан 5–10 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +2…+4°С, күндіз +13…+15°С болады.
8 қазан: күн құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан 5–10 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +2…+4°С, күндіз +15…+17°С болады.
9 қазан: күн құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-батыстан 5–10 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +6…+8°С, күндіз +18…+20°С болады.
10 қазан: күн құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-батыстан 5–10 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +8…+10°С, күндіз +20…+22°С болады.
Шымкентке арналған консультативтік ауа райы болжамы
1 қазан: күн құбылмалы бұлтты, жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Күндіз кей уақытта қатты жаңбыр жауады. Солтүстік-шығыстан соғатын жел оңтүстік-батысқа ауысады. Желдің жылдамдығы 8–13 м/с, екпіні 15–20 м/с болады. Ауа температурасы түнде +12…+14°С, күндіз +18…+20°С болады.
2 қазан: күн құбылмалы бұлтты, түнде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Оңтүстіктен, оңтүстік-батыстан 8–13 м/с жылдамдықпен жел соғады, түнде екпіні 15–20 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +12…+14°С, күндіз +22…+24°С болады.
3 қазан: күн құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстіктен, оңтүстік-батыстан 8–13 м/с жылдамдықпен жел соғады, түнде екпіні 15–20 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +12…+14°С, күндіз +26…+28°С болады.
4 қазан: күн құбылмалы бұлтты, жаңбыр жауады. Күндіз қатты жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ жауады. Солтүстік-батыстан 9–14 м/с жылдамдықпен жел соғады, екпіні 18–23 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +14…+16°С, күндіз +16…+18°С болады.
5 қазан: күн құбылмалы бұлтты, жаңбыр жауады, кей уақытта қатты жаңбыр жауады. Солтүстік-шығыстан 9–14 м/с жылдамдықпен жел соғады, екпіні 18–23 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +8…+10°С, күндіз +11…+13°С болады.
6 қазан: күн құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан 3–8 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +3…+5°С, күндіз +13…+15°С болады.
7 қазан: күн құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Шығыстан 3–8 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +3…+5°С, күндіз +15…+17°С болады.
8 қазан: күн құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік бағыттардан 5–10 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +6…+8°С, күндіз +18…+20°С болады.
9–10 қазан: күн құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-батыстан соғатын жел оңтүстік-шығысқа ауысады. Желдің жылдамдығы 5–10 м/с болады. Ауа температурасы түнде +8…+10°С, күндіз +20…+22°С болады.
Бұған дейін "Қазгидромет" 2026 жылғы қазан айына арналған нақтыланған консультативтік ауа райы болжамын ұсынған еді. Оған сәйкес, Қазақстанда ауа температурасы -10°С-қа дейін төмендеп, қар жауады. Кейін күн қайта жылынып, температура +30°С-қа дейін көтеріледі.