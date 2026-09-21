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Қоғам

Астана, Алматы және Шымкентте 22-24 қыркүйекте ауа райы қандай болады

Алматы, осень с Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.09.2026 14:08 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2026 жылғы 22, 23 және 24 қыркүйекте Қазақстанның үш мегаполисінде қандай ауа райы болатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

22 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы – 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде +6…+8°C, күндіз +20…+22°C.

23 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Күндіз жел екпіні 18 м/с-қа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +9…+11°C, күндіз +18…+20°C.

24 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы – 7-12 м/с. Ауа температурасы түнде +6…+8°C, күндіз +18…+20°C.

Алматы

22 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде жел екпіні 12 м/с-қа дейін жетуі мүмкін. Ауа температурасы түнде +13…+15°C, күндіз +25…+27°C.

23 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы – 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +13…+15°C, күндіз +25…+27°C.

24 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы – 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +13…+15°C, күндіз +23…+25°C.

Шымкент

22 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел әлсіз соғады. Ауа температурасы түнде +12…+14°C, күндіз +28…+30°C.

23 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Күндіз жел екпіні 13 м/с-қа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +13…+15°C, күндіз +29…+31°C.

24 қыркүйек: көшпелі бұлтты, күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Желдің жылдамдығы – 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +13…+15°C, күндіз +27…+29°C.

Осы күндері ел аумағында болатын ауа райы болжамымен мына сілтеме арқылы танысуға болады. Сондай-ақ Қазақстанда 2026 жылғы қазан айында ауа райы қандай болатыны белгілі болды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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