Астана, Алматы және Шымкентте 22-24 қыркүйекте ауа райы қандай болады
Астана
22 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы – 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде +6…+8°C, күндіз +20…+22°C.
23 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Күндіз жел екпіні 18 м/с-қа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +9…+11°C, күндіз +18…+20°C.
24 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы – 7-12 м/с. Ауа температурасы түнде +6…+8°C, күндіз +18…+20°C.
Алматы
22 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде жел екпіні 12 м/с-қа дейін жетуі мүмкін. Ауа температурасы түнде +13…+15°C, күндіз +25…+27°C.
23 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы – 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +13…+15°C, күндіз +25…+27°C.
24 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы – 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +13…+15°C, күндіз +23…+25°C.
Шымкент
22 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел әлсіз соғады. Ауа температурасы түнде +12…+14°C, күндіз +28…+30°C.
23 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Күндіз жел екпіні 13 м/с-қа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +13…+15°C, күндіз +29…+31°C.
24 қыркүйек: көшпелі бұлтты, күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Желдің жылдамдығы – 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +13…+15°C, күндіз +27…+29°C.
Осы күндері ел аумағында болатын ауа райы болжамымен мына сілтеме арқылы танысуға болады. Сондай-ақ Қазақстанда 2026 жылғы қазан айында ауа райы қандай болатыны белгілі болды.