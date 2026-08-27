27 тамыздағы Астана, Алматы және Шымкенттің ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша доллар – 458,87 теңге, еуро – 535,09 теңге, рубль – 5,42 теңге.
Астана
Қаладағы ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 458 теңге, сату бағамы – 465 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 531 теңге, сату бағамы – 541 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,2 теңге, сату бағамы – 5,5 теңге.
Алматы
Қаладағы ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 461,6 теңге, сату бағамы – 464 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 535,7 теңге, сату бағамы – 541,2 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,22 теңге, сату бағамы – 5,35 теңге.
Шымкент
Қаладағы ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 461,2 теңге, сату бағамы – 463,5 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 535 теңге, сату бағамы – 540 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,23 теңге, сату бағамы – 5,30 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал әзірленген сәтте өзекті. Шетел валюталарының бағамы уақыт өте өзгеруі мүмкін.