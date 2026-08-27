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27 тамыздағы Астана, Алматы және Шымкенттің ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2026 11:22 Фото: freepik
Zakon.kz 2026 жылғы 27 тамызда күннің бірінші жартысындағы жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларының ақша айырбастау орындарындағы доллар, еуро және рубль бағамдарына шолу жасады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша доллар – 458,87 теңге, еуро – 535,09 теңге, рубль – 5,42 теңге.

Астана

Қаладағы ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 458 теңге, сату бағамы – 465 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 531 теңге, сату бағамы – 541 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,2 теңге, сату бағамы – 5,5 теңге.

Алматы

Қаладағы ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 461,6 теңге, сату бағамы – 464 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 535,7 теңге, сату бағамы – 541,2 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,22 теңге, сату бағамы – 5,35 теңге.

Шымкент

Қаладағы ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 461,2 теңге, сату бағамы – 463,5 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 535 теңге, сату бағамы – 540 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,23 теңге, сату бағамы – 5,30 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал әзірленген сәтте өзекті. Шетел валюталарының бағамы уақыт өте өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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