13 қазанда Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы
ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметінше, доллар бағамы – 451,31 теңге, еуро – 504,56 теңге, рубль – 5,36 теңге.
Астана
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 446 теңге, сату – 453 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 499 теңге, сату – 509 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,15 теңге, сату – 5,35 теңге.
Алматы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 448,6 теңге, сату – 450,7 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 501,2 теңге, сату – 505,7 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,18 теңге, сату – 5,29 теңге.
Шымкент
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 448 теңге, сату – 450,4 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 501,8 теңге, сату – 507 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,18 теңге, сату – 5,24 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәтте ғана өзекті. Уақыт өте шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.