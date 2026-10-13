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13 қазанда Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2026 11:38 Фото: freepik
Zakon.kz 2026 жылғы 13 қазанның бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларының ақша айырбастау орындарындағы доллар, еуро және рубль бағамдарына шолу жасады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметінше, доллар бағамы – 451,31 теңге, еуро – 504,56 теңге, рубль – 5,36 теңге.

Астана

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 446 теңге, сату – 453 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 499 теңге, сату – 509 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,15 теңге, сату – 5,35 теңге.

Алматы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 448,6 теңге, сату – 450,7 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 501,2 теңге, сату – 505,7 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,18 теңге, сату – 5,29 теңге.

Шымкент

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 448 теңге, сату – 450,4 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 501,8 теңге, сату – 507 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,18 теңге, сату – 5,24 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәтте ғана өзекті. Уақыт өте шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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