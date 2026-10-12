12 қазанда Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы
ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, доллар бағамы — 453,93 теңге, еуро — 508,72 теңге, рубль — 5,35 теңге.
Астана
Ақша айырбастау орындарындағы орташа бағам:
- Долларды сатып алу — 448 теңге, сату — 455 теңге.
- Еуроны сатып алу — 501 теңге, сату — 511 теңге.
- Рубльді сатып алу — 5,15 теңге, сату — 5,35 теңге.
Алматы
Ақша айырбастау орындарындағы орташа бағам:
- Долларды сатып алу — 452 теңге, сату — 454 теңге.
- Еуроны сатып алу — 506,6 теңге, сату — 510,9 теңге.
- Рубльді сатып алу — 5,15 теңге, сату — 5,25 теңге.
Шымкент
Ақша айырбастау орындарындағы орташа бағам:
- Долларды сатып алу — 451,8 теңге, сату — 454,2 теңге.
- Еуроны сатып алу — 506,6 теңге, сату — 511,3 теңге.
- Рубльді сатып алу — 5,18 теңге, сату — 5,24 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал әзірленген сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағамы уақыт өте өзгеруі мүмкін.