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12 қазанда Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.10.2026 11:34 Фото: freepik
Zakon.kz 2026 жылғы 12 қазанның бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларының ақша айырбастау орындарындағы доллар, еуро және рубль бағамдарын ұсынады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, доллар бағамы — 453,93 теңге, еуро — 508,72 теңге, рубль — 5,35 теңге.

Астана

Ақша айырбастау орындарындағы орташа бағам:

- Долларды сатып алу — 448 теңге, сату — 455 теңге.

- Еуроны сатып алу — 501 теңге, сату — 511 теңге.

- Рубльді сатып алу — 5,15 теңге, сату — 5,35 теңге.

Алматы

Ақша айырбастау орындарындағы орташа бағам:

- Долларды сатып алу — 452 теңге, сату — 454 теңге.

- Еуроны сатып алу — 506,6 теңге, сату — 510,9 теңге.

- Рубльді сатып алу — 5,15 теңге, сату — 5,25 теңге.

Шымкент

Ақша айырбастау орындарындағы орташа бағам:

- Долларды сатып алу — 451,8 теңге, сату — 454,2 теңге.

- Еуроны сатып алу — 506,6 теңге, сату — 511,3 теңге.

- Рубльді сатып алу — 5,18 теңге, сату — 5,24 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал әзірленген сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағамы уақыт өте өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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