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8 қазанда Астана мен Алматының ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2026 12:10 Фото: pexels
Zakon.kz 2026 жылғы 8 қазанның бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларының ақша айырбастау орындарындағы доллар, еуро және рубль бағамдарын ұсынады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, доллар бағамы – 447,14 теңге, еуро – 500,35 теңге, рубль – 5,24 теңге.

Астана

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 445 теңге, сату бағамы – 452 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 496 теңге, сату бағамы – 505 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5 теңге, сату бағамы – 5,2 теңге.

Алматы

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 447,3 теңге, сату бағамы – 449,3 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 500,5 теңге, сату бағамы – 505 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,06 теңге, сату бағамы – 5,18 теңге.

Шымкент

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 447,1 теңге, сату бағамы – 449,2 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 501,3 теңге, сату бағамы – 506 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,09 теңге, сату бағамы – 5,16 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал әзірленген сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақыт өте өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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