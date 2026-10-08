8 қазанда Астана мен Алматының ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы
ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, доллар бағамы – 447,14 теңге, еуро – 500,35 теңге, рубль – 5,24 теңге.
Астана
Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 445 теңге, сату бағамы – 452 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 496 теңге, сату бағамы – 505 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5 теңге, сату бағамы – 5,2 теңге.
Алматы
Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 447,3 теңге, сату бағамы – 449,3 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 500,5 теңге, сату бағамы – 505 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,06 теңге, сату бағамы – 5,18 теңге.
Шымкент
Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 447,1 теңге, сату бағамы – 449,2 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 501,3 теңге, сату бағамы – 506 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,09 теңге, сату бағамы – 5,16 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал әзірленген сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақыт өте өзгеруі мүмкін.