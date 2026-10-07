7 қазандағы Астана мен Алматының ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамдары
ҚР Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 453,65 теңге, еуро – 509,99 теңге, рубль – 5,31 теңге.
Астана
Ақша айырбастау орындарындағы долларды сатып алудың орташа бағамы – 446 теңге, сату бағамы – 453 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 498 теңге, сату бағамы – 508 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5 теңге, сату бағамы – 5,2 теңге.
Алматы
Ақша айырбастау орындарындағы долларды сатып алудың орташа бағамы – 447,3 теңге, сату бағамы – 449,6 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 502,2 теңге, сату бағамы – 507 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,10 теңге, сату бағамы – 5,23 теңге.
Шымкент
Ақша айырбастау орындарындағы долларды сатып алудың орташа бағамы – 447,3 теңге, сату бағамы – 449,5 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 502,5 теңге, сату бағамы – 508,2 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,11 теңге, сату бағамы – 5,18 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәтте ғана өзекті. Уақытқа қарай шетел валютасының бағамдары өзгеруі мүмкін.