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Қаржы

7 қазандағы Астана мен Алматының ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамдары

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Zakon.kz 2026 жылғы 7 қазанның бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларының ақша айырбастау орындарындағы доллар, еуро және рубль бағамдарын ұсынады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 453,65 теңге, еуро – 509,99 теңге, рубль – 5,31 теңге.

Астана

Ақша айырбастау орындарындағы долларды сатып алудың орташа бағамы – 446 теңге, сату бағамы – 453 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 498 теңге, сату бағамы – 508 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5 теңге, сату бағамы – 5,2 теңге.

Алматы

Ақша айырбастау орындарындағы долларды сатып алудың орташа бағамы – 447,3 теңге, сату бағамы – 449,6 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 502,2 теңге, сату бағамы – 507 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,10 теңге, сату бағамы – 5,23 теңге.

Шымкент

Ақша айырбастау орындарындағы долларды сатып алудың орташа бағамы – 447,3 теңге, сату бағамы – 449,5 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 502,5 теңге, сату бағамы – 508,2 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,11 теңге, сату бағамы – 5,18 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәтте ғана өзекті. Уақытқа қарай шетел валютасының бағамдары өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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