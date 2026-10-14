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Қаржы

14 қазанда Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау орындарында валюта бағамы қандай

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2026 11:33 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Zakon.kz 2026 жылғы 14 қазанның бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларының ақша айырбастау орындарындағы доллар, еуро және рубль бағамдарына шолу жасады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 448,45 теңге, еуро – 501,59 теңге, рубль – 5,36 теңге.

Астана

Ақша айырбастау орындарындағы доллардың орташа сатып алу бағамы – 446 теңге, сату бағамы – 453 теңге.

Еуроның орташа сатып алу бағамы – 499 теңге, сату бағамы – 509 теңге.

Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 5,15 теңге, сату бағамы – 5,35 теңге.

Алматы

Ақша айырбастау орындарындағы доллардың орташа сатып алу бағамы – 450,4 теңге, сату бағамы – 452,6 теңге.

Еуроның орташа сатып алу бағамы – 502 теңге, сату бағамы – 506,6 теңге.

Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 5,16 теңге, сату бағамы – 5,27 теңге.

Шымкент

Ақша айырбастау орындарындағы доллардың орташа сатып алу бағамы – 450 теңге, сату бағамы – 452,4 теңге.

Еуроның орташа сатып алу бағамы – 502,8 теңге, сату бағамы – 507,6 теңге.

Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 5,18 теңге, сату бағамы – 5,25 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Уақыт өте келе шетел валюталарының бағамы өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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