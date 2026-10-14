14 қазанда Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау орындарында валюта бағамы қандай
ҚР Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 448,45 теңге, еуро – 501,59 теңге, рубль – 5,36 теңге.
Астана
Ақша айырбастау орындарындағы доллардың орташа сатып алу бағамы – 446 теңге, сату бағамы – 453 теңге.
Еуроның орташа сатып алу бағамы – 499 теңге, сату бағамы – 509 теңге.
Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 5,15 теңге, сату бағамы – 5,35 теңге.
Алматы
Ақша айырбастау орындарындағы доллардың орташа сатып алу бағамы – 450,4 теңге, сату бағамы – 452,6 теңге.
Еуроның орташа сатып алу бағамы – 502 теңге, сату бағамы – 506,6 теңге.
Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 5,16 теңге, сату бағамы – 5,27 теңге.
Шымкент
Ақша айырбастау орындарындағы доллардың орташа сатып алу бағамы – 450 теңге, сату бағамы – 452,4 теңге.
Еуроның орташа сатып алу бағамы – 502,8 теңге, сату бағамы – 507,6 теңге.
Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 5,18 теңге, сату бағамы – 5,25 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Уақыт өте келе шетел валюталарының бағамы өзгеруі мүмкін.