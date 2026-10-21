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21 қазанда Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау орындарында валюта бағамы қандай

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Zakon.kz 2026 жылғы 21 қазанның бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларының ақша айырбастау орындарындағы доллар, еуро және рубль бағамдарына шолу жасады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 450,69 теңге, еуро – 505,04 теңге, рубль – 5,45 теңге.

Астана

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 446 теңге, сату бағамы – 453 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 498 теңге, сату бағамы – 508 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,23 теңге, сату бағамы – 5,43 теңге.

Алматы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 449 теңге, сату бағамы – 451 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 505,5 теңге, сату бағамы – 507 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,24 теңге, сату бағамы – 5,35 теңге.

Шымкент

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 450 теңге, сату бағамы – 452 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 504 теңге, сату бағамы – 508,4 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,27 теңге, сату бағамы – 5,32 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал әзірленген уақытқа ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақыт өте өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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