21 қазанда Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау орындарында валюта бағамы қандай
ҚР Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 450,69 теңге, еуро – 505,04 теңге, рубль – 5,45 теңге.
Астана
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 446 теңге, сату бағамы – 453 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 498 теңге, сату бағамы – 508 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,23 теңге, сату бағамы – 5,43 теңге.
Алматы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 449 теңге, сату бағамы – 451 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 505,5 теңге, сату бағамы – 507 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,24 теңге, сату бағамы – 5,35 теңге.
Шымкент
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 450 теңге, сату бағамы – 452 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 504 теңге, сату бағамы – 508,4 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,27 теңге, сату бағамы – 5,32 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал әзірленген уақытқа ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақыт өте өзгеруі мүмкін.