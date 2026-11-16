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Қаржы

16 қарашада Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау орындарында валюта бағамы қандай

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , сурет - Zakon.kz жаңалық 16.11.2026 11:09 Фото: pixabay
Zakon.kz 2026 жылғы 16 қарашаның бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларының ақша айырбастау орындарындағы доллар, еуро және рубль бағамдарына шолу жасады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметінше, доллар бағамы – 444,3 теңге, еуро – 490,91 теңге, рубль – 5,41 теңге.

Астана

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 442 теңге, сату бағамы – 449 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 490 теңге, сату бағамы – 500 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,19 теңге, сату бағамы – 5,39 теңге.

Алматы

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 445,1 теңге, сату бағамы – 447 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 491,8 теңге, сату бағамы – 496,5 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,18 теңге, сату бағамы – 5,28 теңге.

Шымкент

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 444,4 теңге, сату бағамы – 447,3 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 491,3 теңге, сату бағамы – 495,9 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,18 теңге, сату бағамы – 5,25 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валюталарының бағамы уақыт өте өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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