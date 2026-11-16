16 қарашада Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау орындарында валюта бағамы қандай
ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметінше, доллар бағамы – 444,3 теңге, еуро – 490,91 теңге, рубль – 5,41 теңге.
Астана
Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 442 теңге, сату бағамы – 449 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 490 теңге, сату бағамы – 500 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,19 теңге, сату бағамы – 5,39 теңге.
Алматы
Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 445,1 теңге, сату бағамы – 447 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 491,8 теңге, сату бағамы – 496,5 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,18 теңге, сату бағамы – 5,28 теңге.
Шымкент
Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 444,4 теңге, сату бағамы – 447,3 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 491,3 теңге, сату бағамы – 495,9 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,18 теңге, сату бағамы – 5,25 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валюталарының бағамы уақыт өте өзгеруі мүмкін.