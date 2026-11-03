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Қоғам

Тоқаев Болгария Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

Тоқаев Болгария Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2026 17:00 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Илияна Йотованы Болгария Республикасының Президенті лауазымына сайлануымен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді.

"Сайлаудағы жарқын жеңісіңіз – халқыңыздың Сізге артқан жоғары сенімі мен еліңіздің дамуын баянды етуге бағытталған игі бастамаларыңызға көрсеткен қолдауының айқын көрінісі екені сөзсіз", – делінген құттықтау хатта.

Қасым-Жомарт Тоқаев Илияна Йотованың жауапты қызметіне сәттілік, ал достас Болгария халқына құт-береке тіледі.

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Айдос Қали
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