Анатолий Руденко жүзуден жасөспірімдер Олимпиадасының финалына шықты
Сурет: olympic.kz
Қазақстандық жүзгіш Анатолий Руденко Дакарда (Сенегал) өтіп жатқан жасөспірімдер Олимпиадасының іріктеу кезеңінде сәтті өнер көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандасымыз 100 метрге брасс әдісімен жүзуден ел намысын қорғады.
Іріктеуде ол қашықтықты 1:04.12 уақытта бағындырып, өз тобында үшінші орын алды. Ал финалға сегізінші орынмен шықты.
Айта кетейік, финал бүгін, 3 қарашада өтеді.
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