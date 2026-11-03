#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+8°
$
453.64
508.17
5.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+8°
$
453.64
508.17
5.59
Спорт

Анатолий Руденко жүзуден жасөспірімдер Олимпиадасының финалына шықты

Анатолий Руденко жүзуден жасөспірімдер Олимпиадасының финалына шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2026 17:22 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық жүзгіш Анатолий Руденко Дакарда (Сенегал) өтіп жатқан жасөспірімдер Олимпиадасының іріктеу кезеңінде сәтті өнер көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз 100 метрге брасс әдісімен жүзуден ел намысын қорғады.

Іріктеуде ол қашықтықты 1:04.12 уақытта бағындырып, өз тобында үшінші орын алды. Ал финалға сегізінші орынмен шықты.

Айта кетейік, финал бүгін, 3 қарашада өтеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Ирина Юнусметова нысана көздеуден әлем чемпионатының қола жүлдегері атанды
17:46, Бүгін
Ирина Юнусметова нысана көздеуден әлем чемпионатының қола жүлдегері атанды
Анатолий Руденко жүзуден жасөспірімдер Олимпиадасының финалына шықты
17:41, 02 қараша 2026
Анатолий Руденко жүзуден жасөспірімдер Олимпиадасының финалына шықты
Анатолий Руденко жүзуден жасөспірімдер Олимпиадасында алтыншы орын алды
22:03, 02 қараша 2026
Анатолий Руденко жүзуден жасөспірімдер Олимпиадасында алтыншы орын алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: КФФ
19:07, Бүгін
Защитник сборной Казахстана Аширбек близок к уходу из "Елимая"
Фото: ATP
18:35, Бүгін
Зверев рассказал, кто удивил его поздравлениями после лидерства в рейтинге ATP
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
18:12, Бүгін
Алексей Шпилевский может вновь возглавить "Кайрат"
Борьба
17:57, Бүгін
Два борца из Казахстана дисквалифицированы за допинг
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: