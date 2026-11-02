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Спорт

Анатолий Руденко жүзуден жасөспірімдер Олимпиадасының финалына шықты

Анатолий Руденко жүзуден жасөспірімдер Олимпиадасының финалына шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.11.2026 17:41 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық жүзгіш Анатолий Руденко Дакарда (Сенегал) өтіп жатқан жасөспірімдер Олимпиадасында финалға жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Анатолий Руденко ерлер арасында 200 метрге брасс әдісімен жүзуден өнер көрсетті.

Жерлесіміз іріктеу кезеңінде қашықтықты 2:20.48 уақытта жүзіп өтіп, төртінші орынмен финалға өтті.

Айта кетейік, финал бүгін, 2 қарашада өтеді.

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Айдос Қали
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