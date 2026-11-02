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Анатолий Руденко жүзуден жасөспірімдер Олимпиадасында алтыншы орын алды

Анатолий Руденко жүзуден жасөспірімдер Олимпиадасында алтыншы орын алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.11.2026 22:03 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық жүзгіш Анатолий Руденко Дакарда (Сенегал) өтіп жатқан жасөспірімдер Олимпиадасының финалында бақ сынады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз 200 метрге брасс әдісімен жүзуден ақтық сында 2:20.75 уақыт нәтижесін тіркеп, алтыншы орынға тұрақтады.

Жапониялық Иори Миядзаки 2:12.33 уақыт көрсеткішімен алтын медаль жеңіп алды.

Домас Вилимас (Литва) 2:13.50 нәтижесімен екінші орын алды. Ал өзбекстандық Мухаммадисмаил Рахмонов 2:15.79 көрсеткішімен үздік үштікті түйіндеді.

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Айдос Қали
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