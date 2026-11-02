Фатима Сұпығалиева дзюдодан жасөспірімдер Олимпиадасында топ жарды
Сурет: olympic.kz
Дзюдодан Қазақстан құрамасының өкілі Фатима Сұпығалиева Дакарда (Сенегал) өтіп жатқан жасөспірімдер Олимпиадасында алтын медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Финалда отандасымыз Португалия өкілі София Гаспармен кездесті.
Нәтижесінде Сұпығалиева иппонмен мерзімінен бұрын жеңіске жетті. Ақтық белдесу 2 минут 33 секундта аяқталды.
Осылайша Фатима Дакардағы Олимпиадада ұлттық құрама қоржынына алғашқы алтын медальді салды.
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