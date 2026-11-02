Фатима Сұпығалиева жасөспірімдер Олимпиадасының алтын медалі үшін күреседі
Сурет: olympic.kz
Қазақстандық дзюдошы Фатима Сұпығалиева Сенегалдың Дакар қаласында өтіп жатқан 2026 жылғы жасөспірімдер Олимпиадасының финалына шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандасымыз жарыстың жартылай финалында сәтті өнер көрсетті.
52 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде финалға жолдама алу үшін өткен белдесуде Фатима словакиялық Вивьен Вадовицовамен кездесті.
Қазақстандық дзюдошы қарсыласын иппонмен мерзімінен бұрын жеңіп, шешуші белдесуге жолдама алды.
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