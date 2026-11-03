#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+8°
$
453.26
506.7
5.58
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+8°
$
453.26
506.7
5.58
Қоғам

Қазақстанның бірнеше өңірінде тұман, үсік және өрт қаупі сақталады

Туман, мгла, пелена, дымка, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2026 20:44 Фото: unsplash
Синоптиктер бірнеше өңірде тұман түсіп, кей жерлерде қар, көктайғақ және қатты жаңбыр болатынын ескертті. Сонымен қатар бірқатар облыста жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде түнде және таңертең тұман күтіледі. Петропавл қаласында да түнде және таңертең тұман болады.

Алматы облысының шығысында, таулы аудандарында солтүстік-шығыстан жел соғады, кей уақыттарда екпіні 15-20 м/с жетеді. Түнде облыстың солтүстігінде 4 градус үсік күтіледі. Облыстың басым бөлігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Алматы және Қонаев қалаларында жоғары өрт қаупі бар. Іле Алатауында (Алматы қаласының Медеу және Бостандық аудандарының таулы аймақтары) солтүстік-шығыстан соғатын желдің екпіні 15-20 м/с болады.

Ақтөбе облысының шығысында, батысында, оңтүстігінде және орталығында төтенше өрт қаупі сақталады.

Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде және шығысында түнде және таңертең тұман күтіледі. Облыстың батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Қарағанды қаласында да түнде және таңертең тұман болады.

Ұлытау облысының солтүстігінде, шығысында және орталығында түнде және таңертең тұман күтіледі. Облыстың батысы мен орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Жезқазған қаласында тұман түсіп, төтенше өрт қаупі сақталады.

Атырау облысында төтенше өрт қаупі сақталады. Атырау қаласында да төтенше өрт қаупі бар.

Қызылорда облысының солтүстігінде түнде 2 градус үсік күтіледі. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі, солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Қызылорда қаласында төтенше өрт қаупі бар.

Шығыс Қазақстан облысының шығысында және таулы аудандарында түнде қар жауып, көктайғақ болады. Облыстың солтүстігінде, шығысында және орталығында түнде және таңертең тұман күтіледі.

Абай облысының солтүстігінде, оңтүстігінде және орталығында түнде және таңертең тұман күтіледі.

Маңғыстау облысында оңтүстік-шығыстан жел соғады. Күндіз облыстың батысында жел екпіні 15-20 м/с жетеді. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтау қаласында жоғары өрт қаупі бар.

Жамбыл облысының таулы аудандарында тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің екпіні таулы аудандарда 15-20 м/с болады. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, батысында және шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Тараз қаласында да жоғары өрт қаупі бар.

Батыс Қазақстан облысының батысында және солтүстігінде түнде және таңертең тұман күтіледі. Облыстың солтүстік-батысында, батысында, оңтүстігінде және шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Орал қаласында да түнде және таңертең тұман болады.

Түркістан облысының таулы аудандарында күндіз кей уақыттарда қатты жаңбыр жауады. Түнде және таңертең таулы аймақтарда тұман күтіледі. Оңтүстік-шығыстан соғатын желдің екпіні күндіз таулы аудандарда 15-20 м/с жетеді.

Жетісу облысында солтүстік-батыстан жел соғады. Алакөл көлдері ауданында жел екпіні 15-20 м/с болады. Түнде облыс бойынша 2-7 градус үсік күтіледі. Талдықорған қаласында түнде 4-6 градус үсік болады.

Павлодар облысының батысында, оңтүстігінде және орталығында тұман күтіледі. Павлодар қаласында да тұман болады.

Қостанай облысының солтүстігінде және шығысында түнде және таңертең тұман күтіледі. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.

Ақмола облысының батысында, оңтүстігінде және орталығында түнде және таңертең тұман күтіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Туман, мгла, пелена, дымка
21:04, 21 қыркүйек 2026
Елдің бірнеше өңірінде тұман түсіп, өрт қаупі күшейеді
Туман, мгла, пелена, дымка
20:29, 02 қараша 2026
Елдің бірнеше өңірінде тұман, үсік және өрт қаупі сақталады
Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря
19:05, 14 қыркүйек 2026
Қазақстанның бірқатар өңірінде жел күшейіп, өрт қаупі сақталады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФИФА
22:33, Бүгін
Фабио Каннаваро может досрочно покинуть пост главного тренера сборной Узбекистана
Фото: UFC
22:15, Бүгін
Пётр Ян получил роскошный Rolls-Royce Cullinan после победы на UFC 333
Фото: ATP
21:35, Бүгін
Новак Джокович с трудом вышел во второй круг "Мастерса" в Париже
Фото: КХЛ
21:26, Бүгін
Шайба Михайлиса не помогла "Металлургу" обыграть ЦСКА в матче КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: