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Қоғам

Қазақстан полициясы елдегі шетелдіктерге маңызды ескерту жасады

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, железнодорожный вокзал, ЖД вокзал, пассажиры, пассажир, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.11.2026 09:05 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылғы 3 қарашада Қазақстан полициясы ел аумағында жүрген шетелдік азаматтарға, сондай-ақ оларды қабылдайтын тұлғалар мен жұмыс берушілерге көші-қон заңнамасының талаптарын қатаң сақтау қажеттігін еске салды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мұндай ескертуді Абай облысы Полиция департаментінің Көші-қон қызметі басқармасы жариялады.

Шетелдік азаматтар нені білуі керек?

Шетел азаматтары:

  • Қазақстанға келгеннен кейін үш жұмыс күні ішінде көші-қон қызметіне хабарлау тәртібін сақтауы керек;
  • елде болу мерзімін, визасының және тиісті рұқсат құжаттарының жарамдылық уақытын бақылауы қажет;
  • тіркеу кезінде көрсетілген мекенжай бойынша тұруы тиіс;
  • еңбек қызметін заңнама талаптарына сәйкес жүзеге асыруы керек;
  • паспортының жарамдылық мерзімін қадағалауы қажет.

Қазақстан азаматтары мен жұмыс берушілерге қойылатын талаптар:

  • Шетел азаматын қабылдаған жағдайда үш жұмыс күні ішінде көші-қон қызметіне хабарлау;
  • тиісті рұқсатсыз шетелдік жұмыс күшін тартпау;
  • еңбек шарты тоқтатылған немесе шетел азаматы елден кеткен жағдайда көші-қон қызметіне уақтылы хабарлау.

Заңнама талаптарын бұзғаны үшін жауапкершілік қарастырылған.

Полиция барша азаматты көші-қон заңнамасының талаптарын сақтауға, қоғамдық тәртіпті нығайтуға және қауіпсіздікті қамтамасыз етуге үлес қосуға шақырды.

Еске салайық, 2026 жылғы 14 қазанда Қазақстанда шетелдіктерді көші-қон бақылауы мен есепке алу қағидалары жаңартылғаны белгілі болды.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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