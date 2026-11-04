100 млн теңгеге бағаланған құстарды шетелге алып өтпек болған: қазақстандық ұсталды
Сурет: gov.kz
2026 жылғы 4 қарашада Ұлттық қауіпсіздік комитетінің (ҰҚК) Шекара қызметі Қазақстан аумағынан сирек кездесетін және қорғауға алынған жануарлар түрлерін заңсыз әкету әрекеттерінің жолын кесу бойынша атқарылған жұмыстар туралы есеп берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарияланған мәліметке сәйкес, 31 қазанда Түркістан облысындағы "Целинный" өткізу пунктінде шекарашылар Қызыл кітапқа енген 11 ителгіні шетелге заңсыз алып шығу әрекетінің жолын кесті. Осы оқиғаға байланысты Қазақстан азаматы ұсталды.
Алдын ала бағалау бойынша, тәркіленген құстардың қара нарықтағы құны 100 млн теңгеден асуы мүмкін.
"Аталған дерек бойынша материалдар процестік шешім қабылдау үшін құзырлы органдарға берілді", – деп хабарлады ҚР ҰҚК Шекара қызметі.
Еске салайық, бұған дейін АҚШ-тың кеден және шекара қызметі қызметкерлері іш киіміне 10 тірі құсты жасырып алып өтпек болған кубалық азаматты ұстаған болатын.
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