#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
448.61
503.83
5.48
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
448.61
503.83
5.48
Оқиғалар

Қара нарықтағы құны 180 млн теңге: ҰҚК Қытайға заңсыз әкетілмек болған киік мүйіздерін тәркіледі

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі мемлекеттік шекарадағы заңсыз әрекеттердің жолын кесу жұмыстары туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2026 13:04 Сурет: gov.kz
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі мемлекеттік шекарадағы заңсыз әрекеттердің жолын кесу жұмыстары туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҰҚК баспасөз қызметінің мәліметінше, 2026 жылғы 20 қазанда шекарашылар "Қорғас" халықаралық шекара маңы ынтымақтастығы орталығында Қытайға 620 киік мүйізін заңсыз алып өту әрекетінің жолын кескен.

Тәркіленген мүйіздердің қара нарықтағы құны шамамен 180 млн теңге болуы мүмкін.

Осы дерек бойынша жиналған материалдар процестік шешім қабылдау үшін тергеулігіне қарай құзыретті органға беріледі.

"Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабының 1-бөлігіне сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді", – деп хабарлады ҰҚК баспасөз қызметі.

Киік мүйізі негізінен дәстүрлі қытай және тибет медицинасында қолданылады. Онда ол алтынмен пара-пар бағаланып, қасиеттері жағынан мүйізтұмсық мүйізіне теңестіріледі.

Бұған дейін, 19 қазанда ҰҚК Қазақстанда жасырын әрекет еткен топты әшкерелегені хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Комитет национальной безопасности РК, КНБ РК
10:55, 11 тамыз 2026
10 күнде 70 әрекет: ҰҚК Қазақстаннан заңсыз әкетілмек болған шетел валюталарын көрсетті
180 млн теңгенің контрабандалық тауарын Қазақстанға заңсыз кіргізбек болған
12:45, 10 маусым 2026
180 млн теңгенің контрабандалық тауарын Қазақстанға заңсыз кіргізбек болған
Қазақстан Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі шетелге қолма-қол ақшаны заңсыз алып шығу әрекеттерінің жолын кесу бойынша тұрақты жұмыс жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
12:14, 09 шілде 2026
Қазақстаннан 350 мың долларды заңсыз алып шықпақ болған шетелдік ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанцы завоевали &quot;бронзу&quot; на Азиатских Пара играх в настольном теннисе
13:54, Бүгін
Казахстанцы завоевали "бронзу" на Азиатских Пара играх в настольном теннисе
Павел Седько в матче КПЛ стоит на поле
13:40, Бүгін
Нападающий "Каспия" Павел Седько может перебраться в один из клубов Астаны
Все билеты на матч &quot;Ордабасы&quot; - &quot;Женис&quot; распроданы
13:20, Бүгін
Все билеты на матч "Ордабасы" - "Женис" распроданы
Владимир Слишкович на игре &quot;Жениса&quot; в очках
13:01, Бүгін
Официально: Владимир Слишкович ушёл с поста главного тренера "Жениса"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: