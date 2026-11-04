#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
453.26
506.7
5.58
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
453.26
506.7
5.58
Қоғам

Қазақстанда күн райы күрт бұзылады: 5-7 қарашада қалың қар жауып, күн суытады

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, высокогорный спортивный комплекс, осень в горах, первый снег, туман, заморозки, похолодание , сурет - Zakon.kz жаңалық 04.11.2026 12:13 Фото: Zakon.kz
Алдағы үш күнде Қазақстан аумағында күн райы күрт нашарлайды. "Қазгидромет" РМК мамандарының 2026 жылғы 5-7 қарашаға арналған болжамына сәйкес, елдің бірқатар өңірінде қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) жауып, көктайғақ болады. Сондай-ақ күн суытып, тұман түседі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, осы уақытқа дейін жауын-шашынсыз ауа райын сақтап келген антициклон елімізден алыстайды.

"Оның орнын солтүстік циклонның терең ойығы басады. Соның салдарынан алдағы үш күнде алдымен батыста, кейін Қазақстанның қалған аумағында күн райы нашарлайды. Жаңбыр жауады, солтүстік өңірлерде жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын түсіп, көктайғақ болады", – деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.

Синоптиктердің нақтылауынша:

  • 5-6 қарашада еліміздің батысы мен солтүстік-батысында қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі;
  • 6 қарашада оңтүстік және орталық өңірлерде қатты жаңбыр жауады.
  • "Қазақстанның барлық аумағында жел күшейіп, түнгі және таңғы уақытта тұман түседі", – деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.

Метеорологтердің мәліметінше, ауа температурасы мынадай болады:

  • Батыста: түнде 0...+7°C, күндіз +3...+14°C;
  • Солтүстік-батыста: түнде -1...-8°C, күндіз +1...+15°C;
  • Солтүстік пен орталықта: түнгі температура -3...-8°C-тан +1...+6°C-қа дейін көтеріледі. Күндіз +5...+13°C-тан +1...+10°C-қа дейін төмендейді;
  • Шығыста: түнде ауа температурасы -3...-8°C-тан 0...+5°C-қа дейін көтеріледі. Күндіз +3...+8°C-тан +7...+12°C-қа дейін жоғарылайды;
  • Оңтүстік пен оңтүстік-шығыста: ауа температурасы айтарлықтай өзгермейді.

Астана, Алматы және Шымкент қалаларында 4, 5 және 6 қарашада күн райы қандай болатынын мына материалдан білуге болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки
12:43, 02 қараша 2026
Қазақстанда қалың қар жауып, күн суытады: 3-5 қарашаға арналған ауа райы болжамы
Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы
12:13, 12 қазан 2026
Қар жауып, күн −6°C-қа дейін суытады: 13 қазаннан бастап Қазақстанда ауа райы күрт бұзылады
Қар, Алматы, ауа райы болжамы, 4 қараша, 5 қараша, 6 қараша
17:33, 03 қараша 2025
"Жаңбыр, қар, көктайғақ". Алматыда күн райы күрт бұзылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бек Нурмаганбет
13:54, Бүгін
Механика брутального нокаута: Нурмаганбет не ожидал "вырубить" мексиканца прямым ударом
Елена Рыбакина отбивает удар на US Open
13:50, Бүгін
Статистика Рыбакиной и Носковой перед очной битвой на старте Итогового турнира WTA в США
Чемпионат мира по борьбе
13:34, Бүгін
Жамиля Бакбергенова не выиграла медаль на ЧМ, но поднялась на второе место в рейтинге UWW
&quot;Актобе&quot; и &quot;Ордабасы&quot; заинтересованы в защитнике сборной Казахстана
13:22, Бүгін
"Актобе" и "Ордабасы" заинтересованы в защитнике сборной Казахстана
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: