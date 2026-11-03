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Қоғам

Алматыда жаңбыр жауып, тұман түседі: Астана мен Шымкентте ауа райы қандай болады

Алматы, осень в Алматы, пасмурная погода в Алматы, тучи в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2026 15:27 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Алдағы үш күнде Астанада аздаған жаңбыр жауып, түнде ауа температурасы -5°С-қа дейін төмендейді. Алматыда да жаңбыр жауып, тұман түседі. Түнгі температура +1°С-қа дейін төмендейді. Ал Шымкентте де жаңбыр мен тұман күтіледі. Дегенмен күндіз ауа температурасы +23°С-қа дейін жылынады.

Бұл туралы "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі 2026 жылғы 4–6 қарашаға арналған ауа райы болжамында мәлімдеді.

Астанадағы ауа райы болжамы

4 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік бағыттан соғатын желдің жылдамдығы 2-7 м/с. Ауа температурасы түнде -2...-4°С, күндіз +5...+7°С.

5 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы түнде 3-8, күндіз 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде -3...-5°С, күндіз +7...+9°С.

6 қараша: құбылмалы бұлтты, күннің екінші жартысында аздаған жаңбыр жауады. Оңтүстіктен соғатын желдің жылдамдығы 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде 0...+2°С, күндіз +9...+11°С.

Алматыдағы ауа райы болжамы

4 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +4...+6°С, күндіз +16...+18°С.

5 қараша: құбылмалы бұлтты, күндіз кей уақытта жаңбыр жауады. Солтүстік-шығыстан, шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 3-8 м/с, күндіз екпіні 13 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +3...+5°С, күндіз +12...+14°С.

6 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде кей уақытта тұман түседі. Солтүстік-шығыстан, шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +1...+3°С, күндіз +14...+16°С.

Шымкенттегі ауа райы болжамы

4 қараша: құбылмалы бұлтты, күндіз жаңбыр жауады. Оңтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде +5...+7°С, күндіз +18...+20°С.

5 қараша: құбылмалы бұлтты, түнде жаңбыр жауады. Түнде және таңертең тұман түседі. Оңтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде +6...+8°С, күндіз +16...+18°С.

6 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде +5...+7°С, күндіз +21...+23°С.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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