Алматы мен Шымкентте ауа температурасы +23 градусқа дейін көтеріледі: 5-7 қарашаға арналған ауа райы болжамы
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 5, 6 және 7 қараша күндері еліміздің үш ірі қаласында ауа райы қандай болатынын жариялады.
Астана
5 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Күндіз жел екпіні секундына 14 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде -4...-6, күндіз +7...+9 градус болады.
6 қараша: құбылмалы бұлтты, күннің екінші жартысында аздаған жаңбыр жауады. Желдің жылдамдығы секундына 9-14 метр болады. Ауа температурасы түнде +2, күндіз +9...+11 градус.
7 қараша: құбылмалы бұлтты. Түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар), күндіз жаңбыр жауады. Жел екпіні секундына 14 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде +1...+3, күндіз +7...+9 градус болады.
Алматы
5 қараша: құбылмалы бұлтты, күндіз мезгіл-мезгіл жаңбыр жауады. Жел екпіні секундына 13 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +4...+6, күндіз +11...+13 градус болады.
6 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде +1...+3, күндіз +16...+18 градус.
7 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел әлсіз болуы мүмкін. Ауа температурасы түнде +3...+5, күндіз +18...+20 градус болады.
Шымкент
5 қараша: құбылмалы бұлтты. Түнде және таңертең жаңбыр жауып, тұман түседі. Желдің жылдамдығы секундына 5-10 метр болады. Ауа температурасы түнде +6...+8, күндіз +16...+18 градус.
6 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы секундына 10 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +8...+10, күндіз +21...+23 градус болады.
7 қараша: құбылмалы бұлтты, мезгіл-мезгіл жаңбыр жауады. Түнде және таңертең жел екпіні секундына 15-20 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде +11...+13, күндіз +19...+21 градус болады.