#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
453.26
506.7
5.58
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
453.26
506.7
5.58
Қоғам

"Нөсер жаңбыр жауып, үсік жүреді". Еліміз бойынша 5 қарашаға арналған ауа райы болжамы

Жаңбыр, үсік, тұман, ауа райы болжамы, 5 қараша, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.11.2026 17:16 Сурет: pixabay
"Қазгидромет" РМК мамандары 2026 жылғы 5 қараша, бейсенбіде Қазақстанда ауа райы қандай болатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Синоптикалық жағдай мен қауіпті ауа райы құбылыстарының болжамына сәйкес, еліміздің екі өңірінде күн суық болып (-2...-3°С), үсік жүреді деп күтіледі:

  • Алматы облысының солтүстігінде,
  • Қызылорда облысында.
"Қазақстанның батыс өңірлеріне солтүстік циклон әсерінен жаңбыр жауады, кей жерлерде нөсер жаңбыр құяды деп күтіледі. Республиканың қалған аумағында антициклонның әсері сақталып, жауын-шашынсыз ауа райы болжанады. Еліміз бойынша белең алатын ортақ табиғи құбылысқа желдің екпін алуы, түнде және таңертең тұманның түсуі жатқызылады", делінген "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметінің хабарламасында.

Сонымен қатар, метеорологтардың деректері бойынша, бірқатар өңірлерде әлі де жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады:

  • жоғары өрт қаупі – Маңғыстау, Алматы, Жетісу облыстарында, Батыс Қазақстан облысының солтүстік-батысында, батысында, оңтүстігінде, шығысында, Қызылорда облысының солтүстігінде, Қарағанды облысының батысында, Жамбыл облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында, Қостанай облысының оңтүстігінде, Түркістан облысының батысында, солтүстігінде, орталығында, таулы және тау бөктеріндегі аудандарында;
  • төтенше өрт қаупі – Қызылорда, Атырау облыстарында, Ақтөбе облысының батысында, оңтүстігінде, шығысында, орталығында, Маңғыстау облысының орталығында, Ұлытау облысының батысында, орталығында, Жетісу облысының шығысында.

Бұған дейін синоптиктер еліміз бойынша алдағы үш күнге (5-7 қараша) арналған ауа райы болжамымен бөліскен болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Карта, қазақстандықтар, шоттар, бұғатталу, МКК, мәлімдеме
19:16, Бүгін
"Кейбір қазақстандықтардың шоттары бұғатталуы мүмкін": МКК мәлімдеме жасады
Нөсер жаңбыр, ауа райы болжамы, 21 қазан, дауылды ескерту, Қазақстан
18:28, 20 қазан 2025
"Нөсер жаңбыр жауып, үсік жүреді". Еліміз бойынша 21 қазанға арналған ауа райы болжамы
Ауа райы болжамы, Қазақстан, 10 қазан
19:53, 09 қазан 2024
"Жаңбыр жауып, күн суытады". Еліміз бойынша 10 қазанға арналған ауа райы болжамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НОК РК
19:15, Бүгін
Определились финальные пары женского чемпионата Казахстана-2026 по боксу
Фото: КФФ
19:04, Бүгін
Защитник сборной Казахстана Ерланов может перейти в "Тобыл"
Фото: НОК РК
18:27, Бүгін
Карина Ибрагимова сенсационно проиграла в полуфинале чемпионата Казахстана по боксу
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
18:11, Бүгін
"Барыс" потерпел гостевое поражение от "Трактора" в матче КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: