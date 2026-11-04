Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің төрағасы жаңадан тағайындалды
Сурет: primeminister.kz
Оқу-ағарту министрінің бұйрығымен Юлия Руслановна Овечкина Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің төрағасы болып тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылы 4 қарашада ҚР Үкіметінің баспасөз қызметі хабарлайды.
Юлия Овечкина 1992 жылы Түркістан облысында дүниеге келген, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін, С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетін тәмамдаған. Президенттік Жастар кадрлық резервінің мүшесі.
- 2014-2016 жылдары — Риддер қалалық білім бөлімінде білім сапасын бағалау жөніндегі менеджер, бас маман.
- 2016-2017 жылдары — Өскемен қаласының Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінде тұрғын үйді есепке алу және бөлу секторының меңгерушісі.
- 2017-2020 жылдары — Өскемен қалалық білім бөлімінде қорғаншылық және қамқоршылық, балалардың құқықтарын қорғау секторы меңгерушісі.
- 2020-2022 жылдары — ҚР Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау комитеті төрағасының орынбасары.
- 2022 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін ҚР Оқу-ағарту министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау комитеті төрағасының орынбасары қызметін атқарды.
Бұған дейін Нұрлыбек Асылбеков денсаулық сақтау вице-министрі болып тағайындалғаны хабарланған.
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