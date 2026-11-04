#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
453.26
506.7
5.58
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
453.26
506.7
5.58
Оқиғалар

Нұрлыбек Асылбеков денсаулық сақтау вице-министрі болып тағайындалды

Нұрлыбек Асылбеков, денсаулық сақтау вице-министрі, кадрлық өзгеріс, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.11.2026 18:54 Сурет: primeminister.kz
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Нұрлыбек Әбібуллаұлы Асылбеков денсаулық сақтау вице-министрі болып тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 4 қарашада Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады.

Нұрлыбек Әбібуллаұлы Асылбеков 1966 жылы Оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген. Шымкент қаласындағы Алматы мемлекеттік медицина институтының филиалын, М.Сапарбаев атындағы Оңтүстік Қазақстан гуманитарлық институтын, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін бітірген.

Еңбек жолын ол 1990 жылы "Фармация" РПП-де провизор-технолог ретінде бастаған.

1991-1994 жылдары — "Фармация" РПП директорының орынбасары, Шымкент облысы.

1994-2000 жылдары — "Фармация" АҚ-ның аудандық филиалы директорының орынбасары, бас маманы, Оңтүстік Қазақстан облысы.

2000-2002 жылдары — Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің аппаратының бас маманы.

2002-2012 жылдары аралығында ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің Фармацевтикалық бақылау комитетінің Оңтүстік Қазақстан және Алматы облыстарындағы, сондай-ақ Алматы және Астана қалаларындағы басқармалары мен департаменттерін басқарған.

2012-2015 жылдары — ҚР Премьер-министрі Кеңсесі бөлімінің бас сарапшысы.

2015-2017 жылдары — Астана қаласы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің басшысы.

2017-2022 жылдары ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің құрылымында басшылық қызметтер атқарды.

2022-2025 жылдары — Шымкент қаласы Денсаулық сақтау басқармасының басшысы.

2025 жылдан қазіргі уақытқа дейін "СҚ-Фармация" ЖШС басқарма төрағасы болып жұмыс істеді.


Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Тимур Мұратов, денсаулық сақтау вице-министрі
18:38, 30 қазан 2024
Тимур Мұратов денсаулық сақтау вице-министрі болып тағайындалды
тағайындау
21:13, 01 сәуір 2024
Ербол Оспанов ҚР денсаулық сақтау вице-министрі болып тағайындалды
Әлия Рүстемова, денсаулық сақтау вице-министрі, тағайындау
14:16, 22 қараша 2025
Әлия Рүстемова денсаулық сақтау вице-министрі болып тағайындалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НОК РК
19:15, Бүгін
Определились финальные пары женского чемпионата Казахстана-2026 по боксу
Фото: КФФ
19:04, Бүгін
Защитник сборной Казахстана Ерланов может перейти в "Тобыл"
Фото: НОК РК
18:27, Бүгін
Карина Ибрагимова сенсационно проиграла в полуфинале чемпионата Казахстана по боксу
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
18:11, Бүгін
"Барыс" потерпел гостевое поражение от "Трактора" в матче КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: