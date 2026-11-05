Тоқаев Астана әуежайында Иордания королін өзі қарсы алды
Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанға ресми сапармен келген Иордан Хашимит Корольдігінің Королі II Абдалла бен әл-Хусейнді Астана әуежайынан қарсы алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Ақорданың телеграм арнасында жарияланды.
Салтанатты рәсім аясында ұшу-қону алаңында Құрмет қарауылы ротасы сап түзеді.
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