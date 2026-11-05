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Қоғам

Тоқаев Астана әуежайында Иордания королін өзі қарсы алды

Тоқаев Астана әуежайында Иордания королін өзі қарсы алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2026 16:28 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанға ресми сапармен келген Иордан Хашимит Корольдігінің Королі II Абдалла бен әл-Хусейнді Астана әуежайынан қарсы алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорданың телеграм арнасында жарияланды.

Салтанатты рәсім аясында ұшу-қону алаңында Құрмет қарауылы ротасы сап түзеді.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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