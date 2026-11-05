"Қатты жел тұрып, күн суытады". Еліміздің 15 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Түнде және таңертең Жетісу облысының солтүстігінде, орталығында, таулы аудандарында тұман түседі деп күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, түнде Алакөл көлдері ауданындағы екпіні 15-20 м/с құрайды. Түнде облыста 2-7 градус суық болып, үсік жүреді деп күтіледі. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі, облыстың шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Талдықорғанда 6 қарашада түнде және таңертең тұман түседі деп күтіледі. Түнде 3-5 градус суық болып, үсік жүреді деп болжанады. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Түнде Атырау облысының солтүстігінде, шығысында кей уақыттарда қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) жауады, ал түнде және таңертең облыстың батысында, оңтүстігінде тұман түседі деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында солтүстік-батыстан оңтүстік-батысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с қамтиды. Облыстың батысында, шығысында, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Атырауда 6 қарашада солтүстік-батыстан оңтүстік-батысқа ойыса жел соғады, екпіні - 15-18 м/с.
Түнде және таңертең Ұлытау облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында оңтүстік-шығыстан, оңтүстіктен соққан желдің екпіні 15-20 м/с, күндіз облыстың батысында кей уақыттарда 23 м/с дейін жетеді. Облыстың батысында, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Жезқазғанда 6 қарашада түнде және таңертең тұман түседі деп күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Астанада 6 қарашада оңтүстіктен жел соғады, таңертең және күндізгі екпіні 15-20 м/с құрайды.
Түнде Маңғыстау облысында оңтүстік-шығыстан солтүстік-батысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с, облыстың орталығында кей уақыттарда 25 м/с дейін жетеді. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі, облыстың орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтауда 6 қарашада түнде оңтүстік-шығыстан солтүстік-батысқа ойыса жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Түнде Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде кей уақыттарда қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) жауады, түнде және таңертең облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде тұман түсіп, көктайғақ болады деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде батыстан, оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Оралда 6 қарашада түнде және таңертең тұман түсіп, көктайғақ болады деп күтіледі. Түнде батыстан, оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с.
Түнде Алматы облысының таулы аудандарында солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Түнде облыста 1-6 градус суық болып, үсік жүреді деп күтіледі. Облыстың басым бөлігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Алматыда 6 қарашада жоғары өрт қаупі сақталады. Қонаевта да 6 қарашада жоғары өрт қаупі сақталады.
Түнде және күндіз Ақмола облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде оңтүстіктен соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұстарда 23-28 м/с дейін жетеді. Көкшетауда 6 қарашада оңтүстіктен соққан желдің екпіні 15-20 м/с, күндіз кей уақыттарда 23-28 м/с дейін жетеді.
Түнде және таңертең Түркістан облысының батысында, таулы және тау бөктерлі аудандарында тұман түседі деп күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың таулы аудандарындағы екпіні 15-20 м/с қамтиды. Облыстың солтүстігінде, батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Түркістанда 6 қарашада жоғары өрт қаупі сақталады.
Түнде және таңертең Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында тұман түседі деп күтіледі. Өскеменде 6 қарашада түнде және таңертең тұман түсетіні болжанады.
Түнде және таңертең Абай облысының оңтүстігінде, орталығында тұман түседі деп күтіледі. Күндіз облыстың батысында, солтүстігінде оңтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.
Түнде Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде аздап жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ болады, ал облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтіледі. Түнде облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде оңтүстіктен, оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, облыстың батысында кей уақытта 25 м/с, ал кейбір тұстарда 23-28 м/с дейін жетеді. Петропавлда 6 қарашада түнде және таңертең тұман түседі деп күтіледі. Күндіз оңтүстіктен, оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұстарда 23-28 м/с дейін жетеді.
Түнде және таңертең Қостанай облысының солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтіледі. Оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұстарда 23-28 м/с дейін жетеді. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Қостанайда 6 қарашада оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды.
Түнде Павлодар облысының солтүстігінде, шығысында, орталығында тұман түседі деп күтіледі. Күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде оңтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-18 м/с. Павлодарда 6 қарашада түнде тұман түседі деп күтіледі.
Қызылорда облысының батысында, солтүстігінде оңтүстік-шығыстан солтүстік-батысқа ойыса жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Қызылордада 6 қарашада төтенше өрт қаупі сақталады.
Түнде және таңертең Жамбыл облысының батысында, шығысында, таулы аудандарында тұман түседі деп күтіледі. Оңтүстік-шығыстан соққан желдің облыстың таулы аудандарындағы екпіні 15-20 м/с қамтиды. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Таразда 6 қарашада жоғары өрт қаупі сақталады.
Бұған дейін синоптиктер еліміздің үш ірі қаласы бойынша 6-8 қарашаға арналған ауа райы болжамын жариялаған болатын.