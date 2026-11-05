Алматы мен Шымкентте күн жылынады: ауа температурасы +25 градусқа дейін көтеріледі
Ал Астанада ауа райы мүлде басқаша болады. Елорданы +12°C жылы ауа райынан кейін түнгі үсік пен жел күтіп тұр.
Еліміздің үш ірі қаласында 2026 жылғы 6, 7 және 8 қарашаға арналған ауа райы болжамын төменде ұсынамыз.
Астана
6 қараша: Аспанда бұлт болады, күннің соңына қарай аздаған жаңбыр жауады. Таңертең және күндіз желдің екпіні секундына 20 метрге дейін жетуі мүмкін. Ауа температурасы түнде +1...+3°C, күндіз +10...+12°C болады.
7 қараша: Аспанды бұлт торлайды. Түнде және күннің бірінші жартысында жаңбыр жауады. Желдің жылдамдығы секундына 9-14 метр болады. Ауа температурасы түнде +1...+3°C, күндіз +7...+9°C.
8 қараша: Аспанды бұлт торлап, күннің соңына қарай жаңбыр жауады. Күндіз желдің жылдамдығы секундына 14 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде -3...-5°C, күндіз +7...+9°C болады.
Алматы
6 қараша: Аспанда бұлт болады. Ауа температурасы түнде +1...+3°C, күндіз +15...+17°C болады.
7 қараша: Аспанды бұлт торлайды. Ауа температурасы түнде +3...+5°C, күндіз +17...+19°C болады.
8 қараша: Аспанда бұлт болады. Ауа температурасы түнде +5...+7°C, күндіз +19...+21°C-қа дейін көтеріледі.