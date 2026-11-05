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#Құрылтай
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Қоғам

Алматы мен Шымкентте күн жылынады: ауа температурасы +25 градусқа дейін көтеріледі

Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, осенний парк, парк осенью, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2026 14:10 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Жарияланған ауа райы болжамына қарағанда, Алматы мен Шымкентте күн қайта жылынатын сияқты. "Қазгидромет" РМК синоптиктерінің болжамынша, ауа температурасы Алматыда +21°C-қа, ал Шымкентте +25°C-қа дейін көтеріледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ал Астанада ауа райы мүлде басқаша болады. Елорданы +12°C жылы ауа райынан кейін түнгі үсік пен жел күтіп тұр.

Еліміздің үш ірі қаласында 2026 жылғы 6, 7 және 8 қарашаға арналған ауа райы болжамын төменде ұсынамыз.

Астана

6 қараша: Аспанда бұлт болады, күннің соңына қарай аздаған жаңбыр жауады. Таңертең және күндіз желдің екпіні секундына 20 метрге дейін жетуі мүмкін. Ауа температурасы түнде +1...+3°C, күндіз +10...+12°C болады.

7 қараша: Аспанды бұлт торлайды. Түнде және күннің бірінші жартысында жаңбыр жауады. Желдің жылдамдығы секундына 9-14 метр болады. Ауа температурасы түнде +1...+3°C, күндіз +7...+9°C.

8 қараша: Аспанды бұлт торлап, күннің соңына қарай жаңбыр жауады. Күндіз желдің жылдамдығы секундына 14 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде -3...-5°C, күндіз +7...+9°C болады.

Алматы

6 қараша: Аспанда бұлт болады. Ауа температурасы түнде +1...+3°C, күндіз +15...+17°C болады.

7 қараша: Аспанды бұлт торлайды. Ауа температурасы түнде +3...+5°C, күндіз +17...+19°C болады.

8 қараша: Аспанда бұлт болады. Ауа температурасы түнде +5...+7°C, күндіз +19...+21°C-қа дейін көтеріледі.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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