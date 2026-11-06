Қазақстан Халық Кеңесі жастар қозғалысын құруда: 126 жас азамат кеңес мүшелерінің серіктесі атанады
Кездесудің басты тақырыбы президенттік реформалар, олардың жастар әлеуетін ашудағы рөлі және жас буынның Мемлекет басшысының "Жаңа тарихи кезеңдегі Қазақстанның өзекті міндеттері" атты Жолдауын іске асыруға қатысуы болды. Солтүстік Қазақстан облысына сапары барысында Халық Кеңесінің мүшелері өңірдегі қоғам өкілдерімен кездесіп, аймақтың ғылыми-білім беру инфрақұрылымы мен Тайынша қаласындағы жаңа IT-орталықтың жұмысымен танысты.
Қатысушылар алдында сөйлеген сөзінде Ерлан Қошанов Президент Жолдауы елді терең жаңғыртуға, оның бәсекеге қабілеттілігін нығайтуға және азаматтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған бағдарды айқындайтынын атап өтті. Бұл міндеттерді іске асыру бүкіл қоғамның жұмылуын талап етеді. Ал бұл ретте жастарға ерекше рөл жүктеледі. Халық Кеңесінің Төрағасының айтуынша, Конституцияның қабылдануымен еліміздің дамуында жаңа кезең басталды. Негізгі Заң қуатты мемлекеттің іргетасын қалап, экономикалық өсімге, адами капиталды дамытуға және жас ұрпақты қоғамдық өмірге тартуға қажетті жағдайлар жасады. Референдумнан кейін Президенттің алғашқы кездесуін дәл жастармен өткізуі Мемлекет басшысының олардың пікірі мен көңіл күйіне ерекше мән беретінін көрсетеді. Өйткені ірі мемлекеттік жобалардың негізгі игілігін көретіндер – жас қазақстандықтар.
Еліміздің даму қарқынына тоқталған Ерлан Қошанов негізгі экономикалық көрсеткіштерді мысалға келтірді. Соңғы жеті жылда Қазақстанда жан басына шаққандағы ЖІӨ 50 пайыздан астам өсіп, 15 мың доллардан асқан. Сонымен қатар 3,6 миллион жаңа жұмыс орны ашылып, азаматтар үшін жаңа мүмкіндіктерге жол ашылды. Білім беру саласында да айтарлықтай елеулі нәтижелер бар. Мәселен, осы уақыт ішінде 650 мыңнан астам грант бөлінді, студенттердің стипендиясы – 2,5 есеге, ал докторанттардың стипендиясы 3 еседен астамға өсті. Сондай-ақ 267 жатақхана пайдалануға берілді.
Халықаралық білім беру саласындағы ынтымақтастық та назардан тыс қалмады. Бұған жарқын мысал ретінде Kozybayev University мен Аризона университетінің бірлескен қос дипломдық бағдарламасын атап өтуге болады. Осы жылдың шілдесінде алғашқы 30 түлек қос жоғары оқу орнының дипломын алды. Олардың қатарында америкалық университетте "Жылдың үздік түлегі" атанған Әмір Ағзамов та бар.
Халық Кеңесінің Төрағасы жастардың шетелдегі жетістіктері, олардың еңбегінің халықаралық деңгейде мойындалуы және еліміздің түрлі салаларын дамытуға қосқан үлесі нағыз патриотизм мен ұлттық мақтаныштың үлгісі екенін атап өтті.
Оның айтуынша, заманауи патриотизм, ең алдымен, білімге ұмтылудан, жасампаз еңбек етуден, озық технологияларды меңгеруден және қоғам өміріне нақты үлес қосудан көрініс табады. Сонымен қатар ұлттық бірегейлікті сақтау, жаһандық деңгейде ойлау, тілдерді үйрену және заманауи цифрлық платформаларды пайдалана отырып, Қазақстанның бай рухани әрі мәдени мұрасын әлемге таныту маңызды.
Бұл ойды лагерьге жиналған жастар да жалғастырып, жас буынды Мемлекет басшысының бағытын іске асыруға белсенді тарту жөнінде өз идеялары мен ұсыныстарын ортаға салды. Қазақстан Халық Кеңесі аталған бастамаларға қолдау білдірді
"Жастар" ғылыми-зерттеу орталығының директоры Найла Мұхтарова жас ұрпақтың бойында әділдік, заңдылық және сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік қағидаттарына негізделген белсенді азаматтық ұстанымды қалыптастырудың маңыздылығын атап өтті. Оның пікірінше, цифрлық технологиялар қоғамдық бақылауды жүзеге асыруға, ашықтықты арттыруға және өзекті әлеуметтік мәселелерді шешуге қосымша мүмкіндіктер береді. Сондықтан жастар бұл құралдарды белсенді пайдалануы қажет. М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті Басқарма мүшесі Әділхан Төлепберген жауапты көшбасшылықтың маңыздылығына назар аударды. Ол жас басшылардың өз бетінше шешім қабылдай білуі, командамен тиімді жұмыс істеуі және нәтижеге жауапкершілікпен қарауы керектігін атап өтті. Сонымен қатар популизм мен басқарудағы әлсіздікке жол бермеу қажеттігін айтты. Мұндай ұстаным Мемлекет басшысы дәріптеп жүрген "Адал азамат" құндылықтарына сәйкес келеді. Кездесу барысында "Халық Кеңесі" Жастар қозғалысын құру жөнінде маңызды бастама көтерілді. Бұл идеяны қолдаған Ерлан Қошанов жаңа құрылым ресми есеп үшін ғана жұмыс істейтін кезекті ұйымға айналмауы тиіс екенін ескертті. Оның пайымдауынша, бірлестік жастардың тың идеяларына жан бітіретін шынайы іс-қимыл алаңы болуы қажет. Осы орайда Төраға Мемлекет басшысының: "Жастар саясаты жастар үшін емес, жастармен бірге құрылуы керек", – деген қағидалы ұстанымын еске салды.
Жаңа қозғалыстың алғашқы кезеңінде оның құрамына еліміздің барлық аймағынан 126 жасты қосу ұсынылады. Бұл көрсеткіш Халық Кеңесі мүшелерінің санына сәйкес келеді. Осылайша Кеңестің әр мүшесі өзінің жас серіктесімен "кері тәлімгерлік" қағидаты бойынша байланыс орната алады. Бұл ұрпақтар арасындағы жүйелі байланысты жолға қоюға мүмкіндік береді.
Басым бағыттардың қатарында NEET санатындағы жастарды қолдау, олардың кәсіби білім алуына және жұмысқа орналасуына жәрдемдесу көзделген. Бұл ретте Астанада табысты жүзеге асырылып жатқан JOLTAP жобасын еліміздің барлық өңіріне тарату жоспарланып отыр. Өзіндік дербестік пен жасампаз еңбек құндылықтарын дәріптеу, белсенді азаматтық ұстанымды қалыптастыру, масылдық көңіл күйге жол бермеу, сондай-ақ жастарды өмірлік мақсаттарына қол жеткізуде жеке жауапкершілік пен өз күшіне сүйенуге бағыттау маңызды міндеттердің бірі болмақ. Сонымен қатар сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға, адалдық пен әділдік қағидаттарын орнықтыруға және сыбайлас жемқорлықтың кез келген көрінісіне төзбеушілік көзқарасын қалыптастыруға ерекше назар аударылады.
Бұдан бөлек, цифрлық дағдыларды дамыту және дарынды оқушылармен жұмыс жүргізу, соның ішінде "Tomorrow School" түлектерінің ауылдық IT-орталықтарға тәлімгерлік жасауы көзделеді. Сонымен қатар жастар нашақорлықтың, құмар ойындарға тәуелділіктің және интернет-алаяқтықтың алдын алу жұмыстарына, өңірлік қоғамдық кеңестердің қызметіне, кітап оқу мәдениетін және қазақстандықтардың жетістік тарихтарын насихаттауға тартылатын болады. Патриоттық тәрбие, волонтерлік қызмет, әлеуметтік және экологиялық жобалар да маңызды бағыттарға айналады.
Ерлан Қошанов бұл істе нақты нәтижеге қол жеткізу керек екенін атап өтті. Оның сөзінше, қозғалыстың басты мақсаты – форумдар мен съездер өткізу емес, адамдардың өмірін жақсартатын нақты істер атқару.
Қорытындылай келе, Төраға құрылатын жастар қозғалысы конституциялық жағдайда мемлекетке сенімді тірек болатынын атап өтті. Халық Кеңесі өзінің заң шығару бастамасы құқығы аясында жастардың ең маңызды ұсыныстарын сараптамадан өткізіп, заң жобаларына енгізе алады.
Бағдарламаның бір бөлігі өңірдің цифрлық жетістіктерімен танысуға арналды. Лагерь аясында ұйымдастырылған "Digital Aimaq" көрмесінде Халық Кеңесінің мүшелеріне Мемлекет басшысы қойған цифрландыру міндеттерінің облыста тек қалаларда ғана емес, ауылдық жерлерде де қалай жүзеге асырылып жатқаны таныстырылды.
Бүгінде облыста аудандық және ауылдық деңгейде 14 IT-орталық ашылған. Мысалы, Смирново ауылының тұрғындары заманауи цифрлық платформалар мен жасанды интеллектіні күнделікті міндеттерді шешу және табыс табу үшін пайдалануды үйренуде. Бұл – Президент Жолдауында айтылған халықтық цифрлық экономика тұжырымдамасының нақты істегі үлгісі.
Жастар лагерінің жұмысына, сондай-ақ Солтүстік Қазақстан облысының қоғам өкілдерімен және этномәдени бірлестіктерімен өткен кездесулерге Қазақстан Халық Кеңесінің басшылығы мен мүшелері Ләззат Шыңғысбаева, Жандос Ақтаев, Найла Мұхтарова, Ақнұр Тұрдалиева, Ислам Байрамуков, Руфина Усанова, Геннадий Зенченко, Ирина Эктова және Сәуле Мәлікова қатысты. Сондай-ақ шараға Құрылтай депутаты Ақерке Ескендірова, ҚР Қарулы Күштері Ұлттық әскери-патриоттық орталығының басшысы Ринат Зайытов, "Astana Hub" бас директоры Мағжан Мәдиев және "JOLTAP" жобасының жетекшісі Дана Жүнісова қатысты.
Жұмыс сапары аясында Халық Кеңесінің мүшелері "Мағжан орталығына", "Ботай" ескерткішіне барып, сондай-ақ ел Тәуелсіздігінің 35 жылында Солтүстік Қазақстан облысының қол жеткізген негізгі жетістіктерін көрсететін экспозициямен танысты.