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Саясат

Ерлан Қошанов Қазақстан Халық Кеңесінің төрағасы болып сайланды

Ерлан Кошанов, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2026 15:09 Фото: senate.parlam.kz
Бүгін, 2026 жылғы 23 қыркүйекте Ерлан Қошанов Қазақстан Халық Кеңесінің төрағасы болып сайланды. Бұл туралы мемлекеттік органның Telegram арнасында хабарланды, деп жазады Zakon.kz.

Бұған дейін оның кандидатурасын Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ұсынған еді.

"Ерлан Қошанов Қазақстан Халық Кеңесінің төрағасы болып сайланды", – делінген хабарламада.

Дауыс беру барысын жарияланған бейнежазбадан көруге болады.

Ерлан Қошанов 1962 жылғы 14 тамызда Қарағанды облысында дүниеге келген. 1984 жылы Қарағанды политехникалық институтының Жезқазған филиалын инженер-механик мамандығы бойынша, 1991 жылы КСРО Сыртқы сауда академиясы жанындағы Жоғары коммерциялық мектепті, 1999 жылы Қазақ мемлекеттік басқару академиясын экономист мамандығы бойынша бітірген.

Еңбек жолы:

- 1986–1988 жылдары – "Жезқазғантүстімет" ғылыми-өндірістік бірлестігінің байыту фабрикасында слесарь, шебер;

- 1988–1990 жылдары – Қазақстан ЛКЖО Жезқазған облыстық комитетінің нұсқаушысы, бөлім меңгерушісі;

- 1990–1995 жылдары – Жезқазған облыстық сыртқы экономикалық байланыстар комитетінің жетекші маманы, бас маманы, бөлім бастығы, төраға орынбасары, төрағасы;

- 1999 жылғы ақпаннан 2003 жылғы маусымға дейін – Қазақстан Республикасы Үкіметінің Парламенттегі өкілі;

- 2001 жылғы қазаннан 2003 жылғы маусымға дейін – Қазақстан Республикасы Премьер-министрі Кеңсесі басшысының орынбасары;

- 2003 жылғы маусымнан 2006 жылғы ақпанға дейін – Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация вице-министрі;

- 2006 жылғы ақпаннан 2007 жылғы наурызға дейін – Көлік және коммуникация министрлігі Азаматтық авиация комитетінің төрағасы;

- 2007 жылдан 2012 жылғы ақпанға дейін – Премьер-министр Кеңсесі басшысының орынбасары, Үкіметтің Мәжіліс пен Парламенттегі өкілі;

- 2012 жылғы 2 ақпаннан 2017 жылғы наурызға дейін – Қазақстан Республикасы Премьер-министрі Кеңсесінің басшысы;

- 2017 жылғы 14 наурыздан 2019 жылғы қыркүйекке дейін – Қарағанды облысының әкімі. Өкілеттігі 2019 жылғы 17 маусымда ұзартылған;

- 2019 жылғы 18 қыркүйектен 2022 жылғы 1 ақпанға дейін – Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің басшысы.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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– Бұл – конституциялық мәртебесі бар, беделді лауазым. Сондықтан бұл лауазымға елге белгілі, халық пен биліктің арасында дәнекер болатын азамат келуге тиіс деп санаймын. Осының бәрін ескере отырып, мен Ерлан Жақанұлы Қошановтың кандидатурасын ұсынамын. Бұл азаматты бәріңіз жақсы білесіздер, жауапкершілігі жоғары, білікті, тәжірибесі мол тұлға. Ол мемлекеттік қызмет жүйесінде ұзақ жыл еңбек етті, бұл жұмысты абыроймен атқарды. Мәжіліс Төрағасы ретінде ауқымды реформаларды іске асыруға белсене атсалысты. Енді Халық Кеңесі Төрағасы ретінде табысты жұмыс істеп, қоғамдық келісімді нығайтуға мол үлес қосатынына күмәнім жоқ. Сондықтан Ерлан Жақанұлы Қошановтың кандидатурасына мұқият назар аударып, қолдайсыздар деп сенемін, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Сонымен қатар Президент консультативтік мекемеге кәсіби білігі жоғары мамандар, абырой-беделі зор, нағыз отаншыл азаматтар мүше болғанын айтты. – Олардың қатарында жұртшылыққа белгілі тәжірибелі тұлғалар, мемлекет және қоғам қайраткерлері, кәсіпкерлер мен көптеген белсенді азаматтар бар. Құрылтайдың алғашқы отырысында айтып өткенімдей, ауқымды реформалардың арқасында мемлекеттік басқару ісіне жаңа, жасампаз, озық ойлы азаматтардың келуіне жол ашылды. Ел мүддесі үшін адал қызмет ету – зор мәртебе әрі қастерлі парыз. Осы орайда, Сіздерге – Халық Кеңесінің әрбір мүшесіне ерекше жауапкершілік жүктеліп отыр. Сіздер ел игілігі үшін табанды еңбек етіп, мемлекеттігімізді нығайтуға зор үлес қосасыздар деп сенемін. Ырысты ынтымағымызды, қоғамдық келісімді күшейту үшін белсенді түрде еңбек етесіздер деп ойлаймын, – деді Мемлекет басшысы. Президент Қазақстан Халық Кеңесінің алдында тұрған міндеттерге ертең алғашқы сессияның негізгі отырысында кеңірек тоқталады. Дауыс беру қорытындысы бойынша Ерлан Қошанов Қазақстан Халық Кеңесінің Төрағасы болып сайланды.
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