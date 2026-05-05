Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов парламент палаталарының бірлескен отырысын шақырды
Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов 206 жылғы 5 мамырда Қазақстан Республикасы парламенті палаталарының бірлескен отырысын шақыру туралы өкімге қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылы 5 мамырда ҚР парламенті мәжілісінің баспасөз қызметі хабарлағандай, отырысты өткізу мерзімі 8 мамырға белгіленді.
"Қазақстан Республикасы Конституциясының 58-бабы 4-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы парламенті палаталарының бірлескен отырысы 2026 жылғы 8 мамырда сағат 10.00-де Астана қаласында шақырылсын", делінген өкім мәтінінде.
Бұған дейін Қазақстан Республикасы Президенті әкімшілігінің жаңа басшысы болып Роман Склярдың тағайындалғаны хабарланған болатын.
