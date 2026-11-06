Маңғыстау облысында мұнай компаниясының қызметкерін автобус қағып өлтірді
Фото: Zakon.kz
Өңір полицейлері оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғады. Автобус арнайы тұраққа қойылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қайғылы оқиғаның кадрлары жергілікті пабликтерде тарады.
Ондағы ақпаратқа қарағанда, вахталық автобус дөңгелегінің астында "Маңғыстаумұнайгаз" АҚ қызметкері қаза тапқан. Компания оқиғаның болғанын растады.
Маңғыстау облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі жол-көлік оқиғасы 6 қарашада Ақтау – Қаламқас автожолында болғанын хабарлады.
"DAEWOO" автобусының жүргізушісі жаяу жүргіншіні қағып кеткен. Ол алған жарақаттарынан оқиға орнында көз жұмды. Осы факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Автобус арнайы тұраққа қойылды", – деп хабарлады ведомство.
Полиция қазіргі уақытта қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп, оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатқанын нақтылады.
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