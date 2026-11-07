7 қарашадағы Астана мен Алматы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы қандай
Фото: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттерінде АҚШ доллары, еуро және Ресей рублінің бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 7 қарашадағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамдары:
- АҚШ доллары – 447,22 теңге;
- Еуро – 500,18 теңге;
- Рубль – 5,46 теңге;
- Қытай юані – 67,17 теңге.
Шетел валютасының бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттерінің валютаны сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.
Астана
Доллар бағамы:
Сатып алу – 446 теңге, сату – 453 теңге.
Еуро бағамы:
Сатып алу – 499 теңге, сату – 509 теңге.
Рубль бағамы:
Сатып алу – 5,15 теңге, сату – 5,35 теңге.
Алматы
Доллар бағамы:
Сатып алу – 448,55 теңге, сату – 450,63 теңге.
Еуро бағамы:
Сатып алу – 499,25 теңге, сату – 504,4 теңге.
Рубль бағамы:
Сатып алу – 5,21 теңге, сату – 5,33 теңге.
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