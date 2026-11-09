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Қоғам

10 қарашада Қазақстанның басым бөлігінде қар мен нөсер жаңбыр жауады

Детская площадка, детские площадки, двор, игровая площадка, игровые площадки, зима, снег, снегопад , сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2026 17:06 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Алдағы сейсенбі, 2026 жылғы 10 қарашада Қазақстанның басым бөлігінде жаңбыр, қар жауады. Кей жерлерде жауын-шашын мол түседі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі ұсынған ауа райы болжамында айтылған.

"Солтүстік циклон мен онымен байланысты атмосфералық фронттар Қазақстанның барлық дерлік аумағына жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын әкеледі. Елдің оңтүстігі мен шығысында жауын-шашын мол түседі. Тек қиыр батыста антициклон жотасының әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы сақталады. Республика бойынша жел күшейіп, тұман түседі. Солтүстік пен орталықта көктайғақ болады", – делінген болжамда.

Сонымен қатар бірқатар өңірде өрт қаупі сақталады.

Өрт қаупі жоғары: Атырау облысының батысында, Алматы облысының батысында, оңтүстігі мен шығысында, Жетісу облысының оңтүстігі мен орталығында, Қызылорда облысының солтүстігінде, Жамбыл облысының солтүстігі, оңтүстігі мен шығысында, Абай облысының оңтүстігінде;

Төтенше өрт қаупі: Қызылорда облысында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, Жетісу облысының шығысында.

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Айдос Қали
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