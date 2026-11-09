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Қоғам

Қазақстанда қалың қар мен нөсер жаңбыр жауып, күн суытады

2026 жылғы 10–12 қарашада Қазақстанның басым бөлігінде күн суытып, жаңбыр мен қар жауады. Кей жерлерде жауын-шашын күшейіп, көктайғақ болады, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2026 15:03 Сурет: ЖИ көмегімен жасалған
2026 жылғы 10–12 қарашада Қазақстанның басым бөлігінде күн суытып, жаңбыр мен қар жауады. Кей жерлерде жауын-шашын күшейіп, көктайғақ болады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұған дейін синоптиктер 7–9 қарашада елдің оңтүстігінде күн қайта жылынып, ауа температурасы +27°C-қа дейін көтерілетінін болжаған еді. Жаңа болжамға сәйкес, алдағы үш күнде оңтүстік өңірлерде де күн салқындайды.

10–12 қарашада күндізгі ауа температурасы өңірлер бойынша мына аралықта болады:

  • - батыста +3…+12°C;
  • - солтүстік-батыста 0…+8°C;
  • - солтүстікте, шығыста және орталықта −3…+5°C;
  • - оңтүстік пен оңтүстік-шығыста +2…+10°C.
"Алдағы үш тәулікте республиканың басым бөлігінде ауа райы құбылмалы болады. Жаңбыр мен қар жауады, кей уақытта жауын-шашын күшейіп, көктайғақ болады. Ел аумағында жел күшейеді, түнде және таңертең тұман түседі", – деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.

Тек елдің батысында 11–12 қарашада күн негізінен жауын-шашынсыз болады.

Бұған дейін синоптиктер Астана, Алматы, Шымкент қалалары мен еліміздің барлық 17 облысында қауіпті ауа райы құбылыстары күтілетінін ескерткен еді. Осыған байланысты "Қазгидромет" 9 қарашаға дауылды ескерту жариялаған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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