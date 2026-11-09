#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
448.98
502.45
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
448.98
502.45
5.45
Қоғам

Абай облысында 52 бас ірі қара малды ұрлағандар сотталды

Абай облысында 52 бас ірі қара малды ұрлағандар сотталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2026 19:32 Сурет: polisia.kz
Абай облысында Жарма ауданында полицейлер ірі қара мал ұрлығына қатысты бірқатар қылмыстың бетін ашты. Тергеу барысында алты эпизодқа сегіз адамның қатысы бары анықталды. Жәбірленушілерге келтірілген жалпы шығын 19,8 миллион теңгеден асты, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылдың қыркүйек айында Суықбұлақ ауылының маңында малдың жоғалғаны туралы полицияға арыздар түсе бастаған. Әртүрлі уақытта шаруа қожалықтары мен жеке тұрғындарға тиесілі мал ұрланған.

Аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастады. Полицейлер малдың жоғалу мән-жайын анықтап, бейнебақылау камераларындағы жазбаларды зерделеді, сондай-ақ жедел-іздестіру және тергеу шараларын жүргізді.

Тергеудегі маңызды айғақтардың бірі жеке тұрғын үй ауласында ірі қара малдың сойылған сәті түсірілген бейнежазба болды. Жазбаны зерделеп, алынған мәліметтерді тексеру нәтижесінде күдіктілер анықталды.

Абай облысында 52 бас ірі қара малды ұрлағандар сотталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2026 19:32

Сурет: polisia.kz

Жүргізілген іс-шаралар нәтижесінде сегіз адам ұсталды. Алғашқы дерек бойынша тергеу жұмыстарын жалғастырған полицейлер мал ұрлығының тағы бес эпизодын анықтады. Жалпы, тергеу барысында 52 бас ірі қара малдың ұрланғаны дәлелденді. Келтірілген шығын көлемі 19,8 млн теңгеден асқан.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қой, ШҚО, Ұлан, ұрлық
19:55, 14 қазан 2026
ШҚО-да қой ұрлағандар қылмыс үстінде қолға түсті
Барымта, мал ұрлығы, Павлодар облысы, аққулы ауданы, күдіктілер, ұсталды
18:52, 26 қаңтар 2026
Павлодар облысында мал ұрлығымен айналысқан алты күдікті ұсталды
Қазақстандық бір сағатқа үйінен шығып кетіп, барлық жинағынан айырылды
17:15, 06 маусым 2026
Қазақстандық бір сағатқа үйінен шығып кетіп, барлық жинағынан айырылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: КХЛ
20:05, Бүгін
Экс-тренер сборной Казахстана Тамбиев отстранён от работы в московском "Динамо"
Фото: UFC
19:31, Бүгін
Экс-чемпион UFC Вайдман заменит Ковингтона в схватке с Чимаевым
Фото: Федерация бокса Тюменской области
19:03, Бүгін
Эническая казашка Молдажанова одержала победу нокаутом на боксёрском турнире в США
Фото: WTA
18:32, Бүгін
Вторая ракетка мира Арина Соболенко прекратила сотрудничество с тренером Мирным
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: