Астанадағы өліммен аяқталған оқиғаға қатысты полиция түсінік берді
Фото: Zakon.kz
Әлеуметтік желілерде Астананың Нұра ауданында болған суицид туралы ақпарат тарады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Астана полиция департаменті редакцияның ресми сауалына жауап беріп, оқиғаға қатысты түсініктеме берді.
"Суицид фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазір тергеу жүргізіліп жатыр. ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес, өзге ақпарат жария етуге жатпайды", – делінген полиция хабарламасында.
Еске салайық, бұған дейін СҚО-да әкімдік қызметкері суицид жасауға әрекеттенгенін хабарлаған едік.
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