#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
448.98
502.45
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
448.98
502.45
5.45
Қоғам

Қазақстанда ЖЭО мен электр желілерін жөндеуге бөлінген қаржы 27%-ға артты

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2026 10:36 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов 2026 жылғы 10 қарашада Үкімет отырысында энергоблоктар мен жылу желілерін жөндеу жұмыстарының барысы туралы баяндады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Министрдің мәліметінше, 8 энергоблок, 49 қазандық және 37 турбина жөнделіп болды.

"Жалпы, елдегі энергия көздерінде жұмысқа қажетті жабдықтар түгел дайын. Қалған жөндеу жұмыстары резервтегі жабдықтарда жүргізіліп жатыр. Бұл жылу беру маусымының өтуіне әсер етпейді. Өңірлік электр желілік компаниялар жалпы ұзындығы 17,1 мың шақырым электр беру желісін және 444 қосалқы станцияны жөндеді. Осылайша, жоспар толық орындалды", – деді Ақкенженов.

Сондай-ақ 377 шақырым жылу желісін жөндеу жұмыстары толық аяқталды.

"Осы жөндеу жұмыстарын қаржыландыру көлемі орта есеппен 27%-ға ұлғайтылғанын атап өткен жөн", – деп қосты министр.

Алматыдағы №3 жылу электр орталығының құрылысы неліктен созылып кеткенін материалдан оқи аласыздар.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин
11:16, Бүгін
Бензин 2027 жылдың соңында күрт қымбаттауы мүмкін бе: Энергетика министрі жауап берді
Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа
13:35, 07 шілде 2026
Энергетика министрлігі 2035 жылға қарай елді газдандыру деңгейін 80%-ға жеткізуді жоспарлап отыр
Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия
15:13, 15 желтоқсан 2025
ЖЭО-ның жартысына жуығы "қызыл аймақта" болған: Министр энергетика саласындағы бетбұрыс туралы айтып берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Игроки &quot;Ордабасы&quot; с кубком в руках
12:51, Бүгін
"Ордабасы" узнал потенциальных соперников в первом раунде Лиги чемпионов
Елена Рыбакина
12:47, Бүгін
"Пожалуйста, береги себя": фанаты о снятии Рыбакиной с Итогового турнира - Yahoo Sports
Чемпионат мира по тяжёлой атлетике
12:26, Бүгін
IWF назвала города, которые в 2029 и 2030 годах примут чемпионаты мира по тяжёлой атлетике
Казахстан представит 15 конькобежцев на первом этапе Кубка мира в Пекине
12:12, Бүгін
Казахстан представят 15 конькобежцев на первом этапе Кубка мира в Пекине
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: