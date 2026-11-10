Қазақстанда коммуналдық тарифтер өсе ме: Энергетика министрі жауап берді
Журналистер электр энергиясын тұтыну көлемі жыл сайын 1-2%-ға артып келе жатқанын атап өтіп, тарифтерді көтеру бұл өсімді тежеуге қаншалықты көмектесетінін және тарифтерді кезең-кезеңімен арттыру қашан аяқталатынын сұрады.
"Меніңше, бұл мәселелер бір-бірімен байланысты емес. Тарифтерді көтеру ең алдымен жабдықтардың технологиялық тұтастығы мен сенімділігін сақтауға, жалақыны арттыруға және жылу электр орталықтарының жұмысын жақсартуға бағытталған. Біз тарифтердің өсуін осы мақсаттармен байланыстырамыз. Нақты көрсеткіштерге келсек, биыл жоспарланған тоғыз энергоблоктың сегізін және 55 қазандықтың 49-ын жөндеуден өткіздік", – деді Ерлан Ақкенженов.
Ол қалған нысандардың қазіргі уақытта жөнделіп жатқанын атап өтті.
"Электр станцияларын қаржыландыруға келсек, өткен жылы осы мақсатқа 348 млрд теңге бөлінді, ал биыл 384 млрд теңге қарастырылды. Бұл қаражат бүкіл ел бойынша жабдықтардың сенімділігін арттыруға және апаттық жағдайларды азайтуға бағытталған. Өз баяндамамда жылу электр орталықтарын қаржыландыру, электр беру желілері мен жылу желілерін жөндеу бойынша нақты көрсеткіштерді келтірдім", – деп толықтырды министр.
Тарифтерді алдағы уақытта көтеру мәселесіне қатысты Ерлан Ақкенженов Энергетика министрлігі олардың өсуіне бастамашы болуды жоспарлап отырған жоқ екенін мәлімдеді.
Осыған байланысты журналистер министрдің өзі коммуналдық қызметтерге ай сайын қанша төлейтінін сұрады. Ерлан Ақкенженов интернет пен автотұрақты жалға алу ақысын есептемегенде, коммуналдық қызметтерге ай сайын шамамен 73-75 мың теңге жұмсайтынын айтты. Ал жалақысы шамамен 1,2 млн теңгені құрайды.
Бұған дейін Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов климаттың өзгеруіне байланысты Қазақстандағы жылыту маусымының мерзімін қайта қарау мүмкіндігін айтқан болатын.