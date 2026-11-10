#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
448.98
502.45
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
448.98
502.45
5.45
Қоғам

Қазақстанда коммуналдық тарифтер өсе ме: Энергетика министрі жауап берді

Коммунальные услуги, коммунальные платежи, комуслуги, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, повышение тарифов на комуслуги, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2026 14:35 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов 2026 жылғы 10 қарашада Үкіметтегі брифингте Қазақстанда электр энергиясы тарифтерінің алдағы уақытта көтерілуіне қатысты сұраққа жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Журналистер электр энергиясын тұтыну көлемі жыл сайын 1-2%-ға артып келе жатқанын атап өтіп, тарифтерді көтеру бұл өсімді тежеуге қаншалықты көмектесетінін және тарифтерді кезең-кезеңімен арттыру қашан аяқталатынын сұрады.

"Меніңше, бұл мәселелер бір-бірімен байланысты емес. Тарифтерді көтеру ең алдымен жабдықтардың технологиялық тұтастығы мен сенімділігін сақтауға, жалақыны арттыруға және жылу электр орталықтарының жұмысын жақсартуға бағытталған. Біз тарифтердің өсуін осы мақсаттармен байланыстырамыз. Нақты көрсеткіштерге келсек, биыл жоспарланған тоғыз энергоблоктың сегізін және 55 қазандықтың 49-ын жөндеуден өткіздік", – деді Ерлан Ақкенженов.

Ол қалған нысандардың қазіргі уақытта жөнделіп жатқанын атап өтті.

"Электр станцияларын қаржыландыруға келсек, өткен жылы осы мақсатқа 348 млрд теңге бөлінді, ал биыл 384 млрд теңге қарастырылды. Бұл қаражат бүкіл ел бойынша жабдықтардың сенімділігін арттыруға және апаттық жағдайларды азайтуға бағытталған. Өз баяндамамда жылу электр орталықтарын қаржыландыру, электр беру желілері мен жылу желілерін жөндеу бойынша нақты көрсеткіштерді келтірдім", – деп толықтырды министр.

Тарифтерді алдағы уақытта көтеру мәселесіне қатысты Ерлан Ақкенженов Энергетика министрлігі олардың өсуіне бастамашы болуды жоспарлап отырған жоқ екенін мәлімдеді.

Осыған байланысты журналистер министрдің өзі коммуналдық қызметтерге ай сайын қанша төлейтінін сұрады. Ерлан Ақкенженов интернет пен автотұрақты жалға алу ақысын есептемегенде, коммуналдық қызметтерге ай сайын шамамен 73-75 мың теңге жұмсайтынын айтты. Ал жалақысы шамамен 1,2 млн теңгені құрайды.

Бұған дейін Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов климаттың өзгеруіне байланысты Қазақстандағы жылыту маусымының мерзімін қайта қарау мүмкіндігін айтқан болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия
15:05, Бүгін
Қазақстанда бес ЖЭО әлі "қызыл аймақта" – оларды бір жылдан кейін "сары аймаққа" көшіру жоспарланып отыр
Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты
14:06, 25 тамыз 2026
Қазақстан өзін авиаотынмен толық қамтамасыз етпейді – Энергетика министрі
Көмір, жарық, баға, қымбатшылық, министр
17:39, 04 қараша 2026
Көмір мен жарық бағасы қымбаттайды ма - министр жауабы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Андрей Мартин покинет &quot;Ордабасы&quot; после исторического сезона
16:18, Бүгін
Андрей Мартин покинет "Ордабасы" после исторического сезона - "Инсайды от Карпа"
Адильбек Кожахан (в синем) выходит на финальный бой чемпионата Казахстана-2026
16:03, Бүгін
"Кожахан - новый лидер в проблемном весе": тренер Едилов об итогах чемпионата РК по боксу
Пётр Ян
15:57, Бүгін
Пётр Ян считает Дмитрия Бивола лучшим боксёром в мире
Андрей Мартин на тренировке &quot;Ордабасы&quot;
15:48, Бүгін
Появилась информация о грядущем увольнении Мартина с поста главного тренера "Ордабасы"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: