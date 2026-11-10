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#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
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Қоғам

Қасым-Жомарт Тоқаев бірқатар қазақстандыққа мемлекеттік наградалар табыстады

Мемлекет басшысының Жарлығымен елдің әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық дамуына қосқан елеулі үлесі үшін марапатталды: «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» құрметті атағы Құрманбайұлы Шерубай – «Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы» ҚБ вице-президенті, Астана қаласы; «Ел бірлігі» ордені Абдрахманов Сауытбек Абдрахманұлы – «Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы» ҚБ орталық кеңесінің мүшесі, Астана қаласы; «Құрмет» ордені Габерман Эльдана Александровна – Қорғаныс министрлігі Орталық ансамблінің солисі Данченко Анна Александровна – «Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» КеАҚ оқытушысы, Алматы қаласы Манкеева Жамал Айтқалиқызы – «А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институты» РМК бас ғылыми қызметкері, Алматы қаласы Рысберген Қыздархан Құрмашқызы – «А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институты» РМК бас ғылыми қызметкері, Алматы қаласы; «Ерен еңбегі үшін» медалі Кузнецов Максим Александрович – «Кустовое негізгі мектебі» КММ мұғалімі Солтүстік Қазақстан облысының Қызылжар ауданы Әбілқасымов Бекзада Пәкизадаұлы – «Bilim Group» компаниялар тобының бас заңгері, Астана қаласы Әубәкіров Ержан Бейсембекұлы – «Білім Орда» халықаралық қоғамдық қорының президенті, Астана қаласы Құрманжан Анар – «BMG UpSkill» компаниясының жоба жетекшісі, Астана қаласы; «Шапағат» медалі Кравчук Евгений Анатольевич – «Юрий Гагарин атындағы орта мектеп» КММ мұғалімі, Жамбыл облысының Байзақ ауданы Лагуткина Юлия Николаевна – қазақ тілі оқытушысы, Көкшетау қаласы Пимичева Анель Витальевна – «Qostanai TV» телеарнасының редакторы, Қостанай облысы Фролов Александр Игоревич – музыкант, әнші, Қостанай облысы;, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2026 14:49 Сурет: akorda.kz
2026 жылғы 10 қарашада Президент Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздің әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық дамуына елеулі үлес қосқан азаматтарға мемлекеттік наградалар табыстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың ресми сайтында жарияланған мәліметке сәйкес, елдің әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық дамуына қосқан зор үлесі үшін Мемлекет басшысының Жарлығымен мына азаматтар марапатталды:

"Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" құрметті атағы

  • Құрманбайұлы Шерубай – "Халықаралық "Қазақ тілі" қоғамы" ҚБ вице-президенті, Астана қаласы;

"Ел бірлігі" ордені

  • Абдрахманов Сауытбек Абдрахманұлы – "Халықаралық "Қазақ тілі" қоғамы" ҚБ орталық кеңесінің мүшесі, Астана қаласы;

"Құрмет" ордені

  • Габерман Эльдана Александровна – Қорғаныс министрлігі Орталық ансамблінің солисі
  • Данченко Анна Александровна – "Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті" КеАҚ оқытушысы, Алматы қаласы
  • Манкеева Жамал Айтқалиқызы – "А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институты" РМК бас ғылыми қызметкері, Алматы қаласы
  • Рысберген Қыздархан Құрмашқызы – "А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институты" РМК бас ғылыми қызметкері, Алматы қаласы;

"Ерен еңбегі үшін" медалі

  • Кузнецов Максим Александрович – "Кустовое негізгі мектебі" КММ мұғалімі Солтүстік Қазақстан облысының Қызылжар ауданы
  • Әбілқасымов Бекзада Пәкизадаұлы – "Bilim Group" компаниялар тобының бас заңгері, Астана қаласы
  • Әубәкіров Ержан Бейсембекұлы – "Білім Орда" халықаралық қоғамдық қорының президенті, Астана қаласы
  • Құрманжан Анар – "BMG UpSkill" компаниясының жоба жетекшісі, Астана қаласы;

"Шапағат" медалі

  • Кравчук Евгений Анатольевич – "Юрий Гагарин атындағы орта мектеп" КММ мұғалімі, Жамбыл облысының Байзақ ауданы
  • Лагуткина Юлия Николаевна – қазақ тілі оқытушысы, Көкшетау қаласы
  • Пимичева Анель Витальевна – "Qostanai TV" телеарнасының редакторы, Қостанай облысы
  • Фролов Александр Игоревич – музыкант, әнші, Қостанай облысы;

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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