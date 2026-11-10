#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
448.98
502.45
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
448.98
502.45
5.45
Қоғам

Қазақстанда жылыту маусымының мерзімі қайта қаралуы мүмкін

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, обогреватель, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2026 16:28 Фото: freepik
Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов 2026 жылғы 10 қарашада Үкіметтегі брифингте климаттың өзгеруіне байланысты Қазақстандағы жылыту маусымының мерзімін қайта қарау мүмкіндігін жоққа шығармады, деп хабарлайды Zakon.kz.

БАҚ өкілдері министрліктен климаттың өзгеруін ескере отырып, Қазақстандағы жылыту маусымының мерзімін қайта қарау жоспарда бар-жоғын сұрады.

"Энергетиктер жылу беруді үнемі реттеп отырады. Бірақ кейде, былайша айтқанда, біз ауаны жылытып жатамыз. Пәтерлердің іші ыстық болғандықтан, тұрғындар терезелерді ашып қояды. Сөйтіп, бөлменің орнына сырттағы ауаны жылытып жатамыз. Жалпы, жылу электр орталықтарының жұмысы ауа райы жағдайларына, ең алдымен температураға тікелей байланысты. Сырттағы температураға қарай жылу беріледі, ал жылу тасымалдағыш жүйеге қайта оралады. Егер күн жылынса, әрине, біз мұны жұмыс барысында ескереміз", – деді министр.

Ол ауа райы жағдайларының айтарлықтай өзгергенін атап өтті. Қарашаның ортасы жақындағанына қарамастан, Астанада алғашқы қар жақында ғана жауған. Ал бұл кезеңге тән тұрақты қар жамылғысы әлі қалыптаспаған.

"Температура минус бес градусқа дейін төмендеді. Ал осы кезеңде біз минус 10–15 градус болады деп күткен едік. Естеріңізде болса, қазанның 20-сында Астанада қар жауған болатын. Қазір климат пен жауын-шашын мөлшерінің қалай өзгеріп жатқанын көріп отырмыз. Мұны егін жинау науқанынан да байқауға болады. Биыл астық кептіруге былтырғыдан әлдеқайда аз дизель отыны бөлінді. Диқандар егінді жинап алды, жаңбыр жаумады. Сондықтан астықты бұрынғыдай көп көлемде кептірудің қажеті болмады", – деп жалғастырды Ерлан Ақкенженов.

Бұған дейін Қазақстанның үш өңірінің тұрғындары жылу сапасына шағымданғаны туралы жазған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Садыр Жапаров Қырғызстанның ОСК-сына өтініш берді
18:46, Бүгін
Садыр Жапаров Қырғызстанның ОСК-сына өтініш берді
Коммунальные услуги, коммунальные платежи, комуслуги, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, повышение тарифов на комуслуги
14:35, Бүгін
Қазақстанда коммуналдық тарифтер өсе ме: Энергетика министрі жауап берді
Қазақстанда электр энергиясының тарифтері қайта қаралуы мүмкін
12:53, 16 қаңтар 2024
Қазақстанда электр энергиясының тарифтері қайта қаралуы мүмкін
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: UFC
18:44, Бүгін
Джастин Гейджи назвал сроки, в которые решит вопрос о своём будущем в UFC
Фото: ATP
18:15, Бүгін
Александр Шевченко без проблем вышел во второй круг топового турнира в Стокгольме
Казахстанцы начали квалификацию на чемпионата мира по стендовой стрельбе в Дохе
17:47, Бүгін
Казахстанцы начали квалификацию на чемпионата мира по стендовой стрельбе в Дохе
Дарын Конысбаев выступит на этапе Мировой серии по триатлону в Абу-Даби
17:26, Бүгін
Дарын Конысбаев выступит на этапе Мировой серии по триатлону в Абу-Даби
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: