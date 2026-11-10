#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
448.98
502.45
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
448.98
502.45
5.45
Қоғам

Бензин 2027 жылдың соңында күрт қымбаттауы мүмкін бе: Энергетика министрі жауап берді

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2026 11:16 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылғы 10 қарашада Үкіметте өткен брифингте Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов кейбір сарапшылардың 2027 жылдың соңына қарай бензин бағасы едәуір өсуі мүмкін деген болжамына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Сарапшылардың пікірінше, бағаға бірнеше фактор әсер етуі мүмкін. Қазақстандағы жанармай бағасы көрші елдердегі бағамен біртіндеп теңесіп келеді. Бұған қоса, мұнай өңдеуге, отын тасымалдауға және өндіріс орындарының үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге жұмсалатын шығын өсіп отыр. Мұнай өндіру саласы да инвестицияны қажет етеді.

"Шынымды айтсам, бағаға болжам жасау қиын. Бірақ бензин мен дизель отынының қазір қаншадан сатылып жатқанын айта аламын. АИ-92 бензинінің литрі 253 теңгеден 271 теңгеге дейін, ал дизель отынының литрі 356 теңгеден 367 теңгеге дейін тұрады. Көріп отырғандарыңыздай, жанармай құю станцияларындағы баға айырмасы едәуір. Бір жерде отынның арзан, екінші жерде қымбат болуы әр станцияның өз шығынына байланысты шығар. Бұл бағаның нарық жағдайына қарай қалыптасатынын әрі бәсеке бар екенін көрсетеді", – деді Ақкенженов.

Министрдің айтуынша, мемлекет отын тапшылығына және бағаның күрт өсуіне жол бермеу үшін барлық қажетті шараны қабылдайды.


"Оған мүмкіндігіміз жеткілікті. Ең алдымен, елде отын қоры жеткілікті. Бензин мен дизель отынының әрқайсысынан 400 мың тоннадан астам қор бар. Мұнай өңдеу зауыттары қалыпты жұмыс істеп тұр. Өнім өндіру де, оны қалаларға жөнелту де әдеттегі тәртіппен жүріп жатыр. Қазір жанармайға сұраныстың дүрлікпе туғызатындай күрт артуына, соның салдарынан бағаның шарықтауына негіз жоқ", – деді министр.

Бұған дейін Қазақстан бензин мен мұнай өнімдерін елден әкетуге салынған тыйымның мерзімін ұзартқанын хабарлаған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции
11:04, 26 маусым 2026
Ресей Қазақстаннан 50 мың тонна бензин жеткізуді сұрады ма – министр Ақкенженов жауап берді
АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции
14:53, 10 маусым 2026
Энергетика министрлігі бензин мен дизель қоры туралы ақпарат берді
АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин
10:57, 10 маусым 2026
Энергетика министрі бензин бағасының қымбаттауына қатысты пікір білдірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Игроки &quot;Ордабасы&quot; с кубком в руках
12:51, Бүгін
"Ордабасы" узнал потенциальных соперников в первом раунде Лиги чемпионов
Елена Рыбакина
12:47, Бүгін
"Пожалуйста, береги себя": фанаты о снятии Рыбакиной с Итогового турнира - Yahoo Sports
Чемпионат мира по тяжёлой атлетике
12:26, Бүгін
IWF назвала города, которые в 2029 и 2030 годах примут чемпионаты мира по тяжёлой атлетике
Казахстан представит 15 конькобежцев на первом этапе Кубка мира в Пекине
12:12, Бүгін
Казахстан представят 15 конькобежцев на первом этапе Кубка мира в Пекине
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: