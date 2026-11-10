Бірі тоқтап тұрған, екіншісі соғып кеткен: Алматыда екі автобус соқтығысты
Фото: Zakon.kz
Алматыда ірі даңғылдардың қиылысында екі автобус соқтығысты. Қазір полиция оқиғаның мән-жайын анықтап жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қоғамдық көліктердің соқтығысқаны туралы ақпарат әлеуметтік желілерде тарады. Threads желісіндегі куәгерлердің жазуынша, Абай мен Момышұлы даңғылдарының қиылысында №78 және №136 бағыттағы автобустар соқтығысқан.
Алматы полиция департаментінің баспасөз қызметі оқиғаға қатысты түсініктеме беріп, апаттың мән-жайын нақтылады.
Ведомствоның мәліметінше, жол апаты 10 қарашада сағат 13:00 шамасында қаланың Әуезов ауданында болған.
"Абай даңғылымен шығыс бағытта келе жатқан SAZ маркалы автобустың жүргізушісі алдында өзімен бір бағытта тоқтап тұрған Golden Dragon маркалы автобуспен соқтығысқан", – деп хабарлады Алматы полиция департаментінің баспасөз қызметі Zakon.kz тілшісіне.
Полицияның хабарлауынша, жол апатынан ешкім зардап шекпеген. Аталған дерек бойынша тергеу басталды.
"Қазір Әуезов аудандық полиция басқармасының қызметкерлері оқиғаның барлық мән-жайын анықтап жатыр", – делінген Полиция департаментінің хабарламасында.
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