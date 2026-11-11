Алматы әкімдігі нөсерден кейінгі жағдайға түсініктеме берді
Қалада жаңбыр 10 қараша күні кештен бері жауып тұр. Әкімдіктің "Қазгидромет" РМК деректеріне сүйеніп хабарлауынша, 11 қараша күні сағат 10:00-дегі жағдай бойынша қалада 23 мм, Медеу маңында 26 мм, Камен үстіртінде 36 мм жауын-шашын түскен.
"Коммуналдық қызметтер күшейтілген режимде жұмыс істеп, көшелер мен аулалардың су басқан учаскелеріндегі жағдайды реттеп жатыр. Алматы қаласының Коммуналдық инфрақұрылым және тұрғын үй инспекциясы басқармасының мәліметінше, түнде қаланың бірнеше ауданында су жиналған", – делінген хабарламада.
Қолайсыз ауа райының салдарын болдырмау және жою үшін жалпы саны 1 579 адамнан тұратын 85 жедел бригаданың кезекшілігі ұйымдастырылды. Жұмысқа 415 техника мен 97 мотопомпа жұмылдырылып, құм толтырылған 2 950 қап дайындалды. Тәулік бойы ауысыммен жұмысқа шығатын жол жұмысшыларының жалпы саны – 3 253 адам.
Синоптиктердің болжамынша, 11 қарашада жаңбыр күн соңына дейін үзіліспен жауады. Тағы 10 мм-ге дейін жауын-шашын түсуі мүмкін. Желдің екпіні секундына 15–20 метрге жетеді. Күндіз ауа температурасы +5…+7°C болады.
12 қарашада жауын-шашын жаумайды деп болжанып отыр. Тұман түсуі мүмкін.
Ауа райына байланысты Алматы тұрғындарына жолда сақ болу, көлік жылдамдығын азайту және автокөліктерін су жиналуы мүмкін жерлерге қоймау ұсынылады. Қатты жел кезінде ағаштардың астында және жарнама құрылымдарының жанында тұрмаған жөн.
Ал қала тұрғындары әлеуметтік желілерде көшелердегі жағдайдың видеоларын бөлісіп жатыр. Кадрлардың бірінде метро станцияларының біріне кіреберісті су басқаны көрінеді.