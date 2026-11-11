#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+3°
$
447.52
502.21
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+3°
$
447.52
502.21
5.41
Қоғам

"Фантастика үшінші қабатта": Саясат Нұрбек қазақстандықтардың отандық ғылымға көзқарасы туралы айтты

Саясат Нурбек, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2026 14:43 Фото: primeminister.kz
Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек 2026 жылғы 11 қарашада Құрылтайда өткен брифингте қазақстандықтар мен бизнес өкілдерінің отандық ғылымға неліктен сенбейтінін және бұл көзқарасты қалай өзгерту жоспарланып отырғанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Министр ғылымды кеңінен насихаттап, оның бизнеспен байланысын нығайту маңызды екенін атап өтті. Оның айтуынша, соңғы екі жылда 13 ғылыми хакатон өткізілген. Қатысушылар тікелей кәсіпорындарға барып, ғылыми шешімді қажет ететін техникалық мәселелерді анықтаған.

"Алайда шағын және орта бизнес өкілдері Қазақстанда ғылым жоқ дегенге нық сенеді. Шынын айтқанда, қарапайым азаматтардың да пікірі осындай. Қызметке келгенімде маған көңілге тиетін бір анекдот айтып берді. Студент кітапханаға келеді. Одан: "Жас жігіт, сізге көмектесейін бе?" – деп сұрайды. Ол: "Қазақстан ғылымы туралы кітап іздеп жүрмін", – дейді. Сонда оған: "Фантастика үшінші қабатта", – деп жауап береді", – деді Саясат Нұрбек.

Осыған байланысты министр отандық ғылыми зерттеулердің нәтижелерін жұртшылыққа таныстыру маңызды екенін айтты. Оның сөзінше, озық технологияларды ғана емес, ғылыми білімге сүйеніп жасалған, шағын болса да, іс жүзінде пайдасы бар әзірлемелерді де насихаттау қажет.

Бұған дейін Саясат Нұрбек ғылыми жобаларға қаржы бөлудің ашықтығын арттыру жоспарларымен бөліскен еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование
15:15, Бүгін
Қазақстанда ғылымды қаржыландыру жүйесіндегі бірқатар кемшілік анықталды
Министерство просвещения РК, МП РК, Министерство науки и высшего образования РК, МНВО РК
14:04, Бүгін
Қазақстанда ғылыми жобаларға қойылатын талаптар күшейтіледі
Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование
14:32, Бүгін
Қазақстанда бірыңғай ғылыми портал 30 қарашада таныстырылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Зейнеп Оразхан
15:11, Бүгін
Казахстанку Оразхан лишили титула чемпионки мира по ММА и дисквалифицировали на три года
Елена Рыбакина пьет чай
14:50, Бүгін
Начало матчей Елены Рыбакиной на Australian Open могут изменить
&quot;Точно не уровня ТОП-10&quot;: Джон Иснер раскритиковал подачу Карлоса Алькараса
14:40, Бүгін
"Точно не уровня ТОП-10": Джон Иснер раскритиковал подачу Карлоса Алькараса
Форвард сборной Казахстана и &quot;Металлурга&quot; Никита Михайлис едет по льду
14:19, Бүгін
Форвард сборной Казахстана и "Металлурга" Никита Михайлис пропустит около трёх недель
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: