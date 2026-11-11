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Қоғам

Алматыда дәмханалар тексеріліп жатыр: айыппұл көлемі 1,2 млн теңгеден асты

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2026 15:36 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2026 жылғы 11 қарашада Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі дәмханалар мен басқа да нысандарды тексеру және абаттандыру талаптарын бұзғаны үшін салынған айыппұлдар туралы ақпарат берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қаланың Түрксіб ауданында "Алматы – таза ауа" экологиялық акциясы аясында "Eco Almaty" ЖШС қызметкерлері дәмхана, кәуапхана, дүкен және басқа да коммерциялық нысандардың иелерімен түсіндіру жұмыстарын жүргізген. Кәсіпкерлерге отын, мангал пайдалану және ауа тазарту жүйелеріне қойылатын талаптар түсіндірілді.

"Мамандар бірнеше нысанды аралады. Олардың иелеріне көмір мен отыннан газ немесе электр жабдықтарына көшу қажеттігі түсіндірілді. Қатты отынды жағу кезінде атмосфераға түтін, күйе және жақын маңдағы үйлердің тұрғындарының денсаулығына кері әсер етуі мүмкін зиянды заттар бөлінеді", – деп хабарлады Алматы қаласының Экология және қоршаған орта басқармасы.

Санитариялық қағидаларға сәйкес, тұрғын және басқа да ғимараттарда орналасқан қоғамдық тамақтану орындарында қатты отынмен жұмыс істейтін мангалдар мен тандырларды пайдалануға жол берілмейді. Тамақ дайындау үшін газ және электр жабдықтарын, сондай-ақ түтін мен иісті сүзгіден өткізетін сорғыш жүйелерді пайдалану көзделген.

"Қосымша шектеулер Алматы мәслихатының 2025 жылғы 30 желтоқсанда бекіткен Атмосфералық ауаны қорғау қағидаларында белгіленген. Оған сәйкес газдандырылған аудандардағы шығарындылар деңгейі төмен аймақтарда (LEZ) өндірістік мақсатта қатты және сұйық отынды пайдаланудан бас тарту қарастырылған. Тиісті ережелер 2027 жылғы қаңтарда күшіне енеді. Ал LEZ аймағына қатысты талаптар Алматы әкімдігінің тиісті қаулысы бекітіліп, аймақтың тұрақты шекаралары айқындалғаннан кейін қолданысқа енгізіледі", – делінген әкімдік хабарламасында.

Осыған байланысты қала билігі кәсіпкерлерге биылғы жылдың соңына дейін табиғи газға көшіп, экологиялық талаптарды сақтауды ұсынды.

Бұдан бөлек, дәмханалардың біріне Алматы қаласын абаттандыру қағидаларын бұзғаны үшін ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 505-бабы бойынша әкімшілік хаттама толтырылған. Айыппұл көлемі 20 АЕК-ті (86 500 теңге) құраған.

"2026 жылғы 10 қарашадағы жағдай бойынша қалада абаттандыру қағидаларын бұзғаны үшін жалпы сомасы 1 млн 211 мың теңге болатын 11 әкімшілік хаттама толтырылды. Құқық бұзушылар қатарында қоғамдық тамақтану орындарымен қатар басқа да саладағы ұйымдар бар", – деп хабарлады әкімдіктің баспасөз қызметі.

Әкімдік "Алматы – таза ауа" акциясы қаланың барлық ауданында жалғасып жатқанын атап өтті.

Еске салайық, 2026 жылғы 30 қазанда Алматы әкімдігі LEZ жобасының аралық қорытындысын жариялаған болатын. Мәліметке сәйкес, қыркүйек айында бақылау бекеттерінде 6 833 автокөлік тексерілген. Жоба аясында көлік қозғалысына шектеу енгізу, айыппұл салу немесе ақылы кіру қарастырылмағаны хабарланған еді. Ведомство жобаның әзірге пилоттық режимде жұмыс істеп жатқанын және биылғы жылдың соңына дейін жалғасатынын мәлімдеген.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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